Интерактивную карту с историей географических названий создадут в Казахстане

В Казахстане планируют создать цифровую платформу, на которой можно будет изучать происхождение и особенности географических названий страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основой для нее станет ономастический подкорпус Национального корпуса казахского языка, где уже собраны тысячи имен собственных и миллионы словоупотреблений. В ономастическом подкорпусе собирают названия городов, сел, рек, озер, гор, имена людей и другие собственные наименования, а затем систематизируют их и дополняют информацией о происхождении, значении и употреблении. Сейчас в базе содержится около 3 тысяч видов собственных названий и тексты общим объемом порядка 15 миллионов словоупотреблений.

— В каждом названии содержится не только языковая, но и культурная информация. Мы стараемся показать, как правильно пишется название, как оно образовано и что оно означало исторически. В некоторых названиях сохранилась информация, которая сегодня уже не всегда понятна современному человеку, — рассказал младший научный сотрудник Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Арлен Сейтбаткал.

В качестве примера исследователь привел название Жетiсу. Оно связано не только с географией региона, но и с его историей, культурой и традициями. Жетiсу был одним из важных исторических регионов Центральной Азии. Здесь развивались кочевая и оседлая культуры, территория входила в состав Могулистана, а в XV веке в районе Козыбасы произошло становление Казахского ханства.

Само название Жетiсу традиционно связывают с семью реками, берущими начало в Жетысуском Алатау и относящимися к бассейнам Балхаша и Алаколя. Есть у названия и этнографический смысл. В казахской традиции сохранилось выражение о том, чтобы «перейти семь рек и породниться». Оно связано с желанием устанавливать родственные связи с более дальними родами и племенами.

— На примере Жетiсу можно увидеть, сколько информации может храниться всего в одном географическом названии. Это история региона, особенности его природы, происхождение самого слова и даже народные традиции. Мы хотим, чтобы такая информация была доступна не только специалистам, но и обычным пользователям, — сказал он на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Следующим этапом развития проекта должна стать интерактивная карта Казахстана. Если проект получит поддержку, данные Ономастического подкорпуса планируют объединить с геоинформационной системой. Например, можно будет найти все топонимы, в которых встречается слово «тау» (гора): Каратау, Алатау, Актау, Музтау, Келиншектау. Отдельно можно будет посмотреть названия со словом «су»: Аксу, Карасу, Коксу, Атасу и другие. Также можно будет увидеть названия, образованные с компонентом «кент», например Жаркент, Шымкент и Мырзакент, и определить, в каких регионах Казахстана подобные названия встречаются чаще всего.

Поиск планируют сделать еще более подробным. Пользователь сможет отдельно вывести на карту названия рек и озер, гор, населенных пунктов, а также искать топонимы по особенностям их образования.

— Мы хотим превратить существующую базу в полноценную лингво-географическую платформу. Человек сможет не просто найти нужное название, а сразу увидеть его на карте и получить связанную с ним языковую, историческую и культурную информацию. Такая платформа может быть полезна исследователям, историкам, географам, специалистам по туризму и всем, кто интересуется историей Казахстана, — пояснил Арлен Сейтбаткал.

Разработчики рассчитывают, что объединение языковых данных и интерактивной карты позволит по-новому изучать географические названия страны.

Напомним, ранее доктор филологических наук Кыздархан Рысберген рассказала, что означают названия казахстанских городов.

О происхождении названий туристических мест Казахстана рассказали ученые-разработчики Ономастического подкорпуса Ахмета Байтурсынулы.