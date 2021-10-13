Интерактивную карту по обеспечению питьевой водой запустили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили о запуске интерактивной карты по обеспечению питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях мониторинга обеспечения сел водоснабжением разработана и запущена интерактивная карта, отражающая актуальную ситуацию по множеству параметров. В том числе по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребность в средствах, количество населения, протяженность, износ и так далее», - сообщил во время брифинга в СЦК заместитель Председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бейбут Шаханов.

По данным ведомства, карта доступна на сайте auylsu.kz.

«На сегодня в целях совершенствования интерактивной карты принимаются меры по включению дополнительных функций для обратной связи с населением. Также будут включена информация по регулярности подачи воды и качеству предоставляемых услуг», - отметил Б. Шаханов.

Ранее сообщалось, что почти 4 тысячи сел обеспечены централизованным водоснабжением в Казахстане.