Интерактивную карту по обеспечению питьевой водой запустили в РК
«В целях мониторинга обеспечения сел водоснабжением разработана и запущена интерактивная карта, отражающая актуальную ситуацию по множеству параметров. В том числе по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребность в средствах, количество населения, протяженность, износ и так далее», - сообщил во время брифинга в СЦК заместитель Председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бейбут Шаханов.
По данным ведомства, карта доступна на сайте auylsu.kz.
«На сегодня в целях совершенствования интерактивной карты принимаются меры по включению дополнительных функций для обратной связи с населением. Также будут включена информация по регулярности подачи воды и качеству предоставляемых услуг», - отметил Б. Шаханов.
Ранее сообщалось, что почти 4 тысячи сел обеспечены централизованным водоснабжением в Казахстане.