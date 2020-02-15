Интерактивную карту открытых бюджетов презентовали в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ақмола – адалдық алаңы» на площадке сервисного центра «Antikor ortalyǵy» департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области проведена презентация Интерактивной карты открытых бюджетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.
Старший офицер департамента Медет Турубаев рассказал присутствующим о целях и возможностях данного проекта. По словам выступающего, интерактивная карта как уникальный опыт транспарентности бюджета и превенции коррупции в стране позволит вовлечь общество в противодействие коррупции посредством контроля за выделяемыми бюджетными средствами государственных учреждений.
«С помощью карты каждый житель области может видеть, как, на что и в каком количестве расходуются бюджетные деньги школ, детских садов, больниц, поликлиник, дорог региона на единой платформе, а также следить за прозрачностью. Контролировать указанные процессы можно 24 часа в сутки на сайте publicbudget.kz, сверять с документацией, и в случае выявления расхождений сообщать в уполномоченный орган, приложив при этом соответствующие фото- и видеоматериалы», - отметил Медет Турубаев.
Также спикер добавил, что на сегодняшний день на карту уже поступают обращения граждан, по которым государственные учреждения области дают соответствующие разъяснения.
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