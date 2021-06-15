Интерактивную карту лесов хотят создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внедрить интерактивную карту по контролю за лесами. Об этом рассказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время прорабатывается вопрос о создании интерактивной карты по мониторингу и контролю за посадками лесонасаждения. Уже сейчас в национальной компании «Ғарыш сапары» функционирует платформа по мониторингу лесных пожаров, незаконных вырубок леса и строения лесного фонда, которая доступна работникам лесного хозяйства. С 1 сентября в рамках нее планируется внедрить интерактивную карту, на которой будут отражены участки, площади и породный состав созданных лесных культур с привязкой к квартальной сети лесных учреждений на основе цифровых карт лесных угодий», - отметила на брифинге в СЦК вице-министр экологии.

По ее словам, населению будет предоставлена возможность круглосуточного доступа к интерактивной карте, в том числе через мобильные устройства.