Интерактивную карту доступности запустили на портале «Социальная защита инвалидов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты АО «Центр развития трудовых ресурсов» добавили в функционал интернет-ресурса «Социальная защита инвалидов» интерактивную карту доступности, на которой можно ознакомиться и определить местонахождение более 30 тысяч объектов, оборудованных для людей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление по информационному продвижению и PR АО «ЦРТР» .

Информация о доступных объектах по каждому региону была внесена местными исполнительными органами, корректное отображение адресных данных контролируется при помощи справочников информсистемы «Адресный регистр».

«Портал сейчас тестируется, но техническая документация уже утверждена. Модераторы портала прошли обучение. Ведется разработка регламента по размещению и актуализации данных и подготовка Портала на соответствие требованиям информационной безопасности, по итогу будем вводить в эксплуатацию», – сообщил директор Департамента интернет-ресурсов ЦРТР Николай Брюханов.

Через портал можно оценить доступность объекта и оставить отзыв или обращение, подписываемые ЭЦП.

«Во втором квартале планируется интеграция с АИС «ЦБДИ», благодаря которой посетителям Портала будут доступны акутальные статистические данные по людям с особыми потребностями в разрезе различных показателей», – добавил Николай Брюханов.

Во втором полугодии будет внедрена возможность автоматического формирования отчетности о доступности объектов, которая пока что формируется в ручном режиме местными исполнительными органами.



