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Интерактивную карту для мониторинга посадки двух млрд деревьев разработают в Казахстане

22 Июля 2021 10:12
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Интерактивную карту для мониторинга посадки двух млрд деревьев разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Интерактивную карту для мониторинга посадки двух млрд деревьев разработают в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поручил обеспечить посадку 2 млрд деревьев и разработать интерактивную карту для контроля за ходом выполнения этих работ.

В целях реализации вышеуказанного поручения Министерство экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработали данный вопрос.

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» по заказу РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК разрабатывает интерактивную карту для мониторинга за ходом работы по посадке 2 млрд. деревьев.

Планируется, что интерактивная карта на основе дистанционного зондирования Земли будет доступна населению в мобильной версии. Все заинтересованные лица, общественные организации и каждый гражданин нашей страны смогут следить за этой работой, направлять свои предложения и замечания в уполномоченный орган.


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#Экология   #Послание Президента РК-2020  
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