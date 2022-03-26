Интерактивное приложение для постинсультной реабилитации разработал карагандинский школьник

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученик 11-го класса NIS Караганды Улан Мустафин разработал программу STROKE REC AR, которая позволяет пациентам после инсульта пройти интерактивную реабилитацию в домашних условиях. На создание приложения с использованием технологий дополненной реальности его вдохновил родственник-врач, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На разработку у школьника ушло около полутора лет. Она состоит из компьютерного приложения и камеры видеонаблюдения с функцией датчика движения, которая устанавливается рядом с компьютером на уровне человеческого роста.

«STROKE REC AR переводится и расшифровывается как реабилитация инсульта в дополненной реальности. Приложение позволяет в домашних условиях выполнять интерактивные лечебно-физкультурные упражнения, которые адаптированы к игровому формату. Все упражнения согласованы с врачами. То есть пациент может находиться дома, установить приложение и самостоятельно тренироваться. К примеру, в ЛФК есть упражнение, где необходимо поочередно поднимать руки вверх. Приложение же предлагает пациентам имитировать сбор яблок с дерева. Камера фиксирует движения, а на экране монитора видно человека, который повторяет движения больного, собирая яблоки. То есть создаётся дополненная реальность», – рассказывает Улан.

Ещё одна особенность приложения в том, что программа собирает и сохраняет все результаты пациента, выдаёт ему баллы. Во время курса реабилитации эти результаты может посмотреть врач, который, сделав анализ, оценит прогресс пациента или скорректирует курс.

«Я зарегистрировал авторские права на разработку. В ближайшее время планирую апробировать приложение на базе одной из клиник Караганды. В апробации примут участие пациенты, перенёсшие инсульт. Их результаты будут отслеживать врачи. После подтверждения эффективности приложения я смогу предлагать его для широкого использования», – добавил школьник.