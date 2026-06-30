Интерактивная площадка «Эко-Платформа: Таза Қазақстан» прошла в СКО

В Северо-Казахстанской области прошла интерактивная площадка «Эко-Платформа: Таза Қазақстан». Мероприятие состоялось в Петропавловске на площади перед зданием Ассамблеи народа Казахстана в рамках республиканской экопрограммы «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform.

Цель мероприятия — повышение экологической культуры населения, популяризация принципов экологически ответственного поведения и вовлечение жителей в вопросы охраны окружающей среды через интерактивные и просветительские форматы.

Участники площадки смогли в доступной и увлекательной форме проверить свои знания по актуальным экологическим вопросам. Центральным элементом мероприятия стал тематический барабан: с его помощью жители выбирали вопросы и задания разного уровня сложности. Такой формат позволил не только закрепить знания, но и привлечь внимание к вопросам раздельного сбора отходов, бережного отношения к природе и личной ответственности за чистоту окружающей среды.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

По словам специалиста отдела молодежных инициатив Центра общественного развития и информации Қайдара Әбілхаира, подобные мероприятия помогают формировать экологическое мышление у населения.

— Сегодня важно не просто говорить об экологии, а вовлекать людей в эту работу через понятные и интересные форматы. Интерактивная площадка дает возможность участникам в игровой форме узнать больше о раздельном сборе отходов, бережном отношении к природе и личной ответственности за чистоту окружающей среды. Каждый житель может внести свой вклад в реализацию инициативы «Таза Қазақстан», — отметил Қайдар Әбілхаир.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Организаторы подчеркнули, что проведение площадки стало частью комплексной работы по экологическому просвещению населения и поддержке инициатив, направленных на сохранение чистоты окружающей среды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность формирования экологической культуры в обществе. Выступая на экологическом фестивале «Таза Қазақстан», Президент ранее отметил, что чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. По словам Главы государства, акция «Таза Қазақстан» не должна быть одноразовой, она должна стать образом жизни казахстанцев.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Мероприятие в Петропавловске также способствовало продвижению принципов экологически ответственного поведения среди жителей региона, отметили в акимате СКО.