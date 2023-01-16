Интерактивная карта возвращенных сельхозземель заработала в Казахстане

16 Января 2023, 22:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На геосервисе jerkarta.gharysh.kz размещена информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые вернули государству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Интерактивная карта позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки. Это послужит вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозугодий, а также обеспечению жителей необходимыми площадями для сельского хозяйства.

«На сегодняшний день завершается процесс разработки инфографики в разрезе областей и районов, а также наполнение интерфейса портала. Внедрение интерактивной карты сделает работу по распределению возвращенных сельхозземель более прозрачной и открытой. Дальнейший мониторинг перераспределения участков планируется осуществлять на платформе Единого государственного кадастра недвижимости, к которому имеют доступ территориальные департаменты по управлению земельными ресурсами, акиматы и сотрудники прокуратуры», - сказано в сообщении ведомства.

Для обеспечения прозрачности процесса перераспределения предлагается реализовать модуль проведения конкурсов на базе Электронной торговой площадки.

В настоящее время согласно законодательству, конкурс по передачу права на землепользование проводится на бумаге.

Ранее сообщалось, что данные о 5 млн га земель, возвращенных в государственную собственность в этом году, можно будет увидеть на интерактивной карте.