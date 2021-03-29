Интенсивное снеготаяние ожидается в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интенсивное снеготаяние и формирование талого снега прогнозируют синоптики в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом положительного температурного фона и осадков на равнинной территории Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей в период с 28 по 29 марта 2021 года ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока», - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, ранее о принимаемых мерах по предотвращению паводков рассказали в МЧС РК.



