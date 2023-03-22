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Интенсивное снеготаяние ожидается в четырех областях Казахстана 23-25 марта

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Марта 2023, 22:15
Интенсивное снеготаяние ожидается в четырех областях Казахстана 23-25 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 по 25 марта в Костанайской, Улытауской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в период с 23 по 25 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в КостанайскойиУлытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

В связи с повышением температурного фона в период с 23 по 25 марта 2023 года в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяния, формирования талого стока ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.


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