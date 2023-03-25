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Интенсивное снеготаяние ожидается 25-31 марта

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 09:25
Интенсивное снеготаяние ожидается 25-31 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» с 16 по 23 марта, по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 39 % до 34%, передает МИА «Казинформ».

Согласно недельному синоптическому прогнозу погоды на 25-31 марта, на западе Казахстана прогнозируется дождь, в северной половине республики, в центре и на востоке страны с середины недели - ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока в этих регионах.

На западе Казахстана сохраняются ночные температуры в пределах +2+10°С, днем температурный фон ожидается +12+20°С, в Атырауской области +17+25°С, в последних числах марта прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха.

В северной половине страны, в центре и на востоке республики на предстоящей неделе ожидается повышение ночных и дневных температур воздуха.


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