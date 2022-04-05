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Интенсивное оттаивание почвы и образование талых вод наблюдают в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
5 Апреля 2022, 14:11
Интенсивное оттаивание почвы и образование талых вод наблюдают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается интенсивное таяние снега и образование талых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина сообщила, что поля покрыты снегом менее чем на 50%. Почва интенсивно оттаивает. На водоемах наблюдается разрушение ледяного покрова и изменения уровня воды.

«Продолжаются подъемы уровня воды на притоках реки Есиль. Подъемы составляют от 3 до 28 см за сутки. Подъем уровня воды с начала половодья на малых реках составляет 14-55 см. По реке Есиль подъемы уровней воды, по данным гидрологических постов, составляют за сутки 3-6 см. Повышение уровня воды с притоком талых вод с окрестных полей. Со вчерашнего дня началось наполнение Сергеевского водохранилища. На 8 часов утра объем водохранилища составлял 530 млн кубометров, наполняемость - 76%. Ожидаемый объем стока весеннего половодья, приток в Сергеевское водохранилище составит в пределах от 1 до 1,5 млрд кубометров воды, что около нормы», - проинформировала Н.Левина.

Она добавила, что с 6-го по 8-е апреля ожидается прохождение циклона с холодными атмосферными фронтами, что приведет к понижению температуры воздуха ночью до 6 мороза, днем – до 7-12 тепла. Затем прогнозируется повышение ночью до 0-5 тепла, днем - до 10-15 градусов. В конце первой и начале второй декад ожидается прохождение пиков на малых реках области.

Во второй декаде апреля продолжится повышение температуры воздуха ночью до 3-8 тепла, днем - до 15-20 градусов. Продолжится подъем воды в реке Есиль и в Сергеевском водохранилище.

В третьей декаде прогнозируются колебания температуры воздуха ночью от 2-6 до 10-15 тепла, днем - от 5-10 до 15-20 градусов. В течение декады ожидается прохождение пиков паводка на постах, расположенных выше города Петропавловска. У города Петропавловска - в конце апреля и в начале мая.


Фото:gamerwall.pro

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