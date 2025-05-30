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    13:51, 30 Май 2025 | GMT +5

    Интеллектуальный бой без галстуков: как прошел главный шахматный турнир корпораций Казахстана

    Шепот стратегий, уверенные движения на доске тишина перед бурей в каждом взгляде – так начинался турнир Corporate Chess Cup 2025 в Астане, ставший не просто соревнованием, а настоящим шахматным срезом корпоративного мира Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Корпоративный мир Казахстана
    Фото: Олжабай Арлан/Федерация шахмат

    Сыграли сильнейшие – победила команда ERG (Eurasian Resources Group). Она уверенно прошла весь турнирный путь и завоевала главное: путевку на II чемпионат мира по шахматам среди корпораций, который пройдет в этом году под эгидой ФИДЕ.

    – Это были не просто шахматы – это была интеллектуальная битва характеров. Рад, что стал частью такой атмосферы, где каждый ход чувствовался, как решение в бизнесе: рискуешь – или упускаешь момент, – рассказал шахматист команды «Казмедиа» Турешов Жанболат.

    Корпорации за доской

    20 команд, 4 основных игрока и, по желанию, 1 запасной. У каждого – Эло (рейтинг в шахматах) не выше 2000, но страсти на турнире кипели на уровне гроссмейстеров.

    – В турнире участвуют игроки разного уровня – от нулевого до 1900 рейтинга, но командный формат сглаживает разницу. Иногда даже игрок без официального разряда может оказаться сильнее – просто он не участвовал в турнирах, – отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.

    Гульмира Даулетова
    Фото: Олжабай Арлан/Федерация шахмат

    Официальный старт был дан под звуки Государственного гимна РК и гимна ФИДЕ. Турнир открыл главный арбитр Асылхан Караев, подчеркнув строгий регламент: швейцарская система, 7 туров, контроль 10+2.

    Среди почетных гостей – советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев, председатель шахматной федерации Туркменистана Вепа Мяликгулыев и основатель PythonAnywhere Конрад Хо.

    Лидеры и драмы

    С первых туров определился костяк фаворитов: ERG, «Казмедиа», NCOC и Freedom. Они быстро начали набирать очки и уже в третьем туре сошлись в ключевых матчах.

    Отдельного внимания заслуживала встреча ERG – Freedom: ничья 2–2. Но уже в 5-м туре ERG обыгрывает NCOC со счетом 3–1 и вырывается в лидеры.

    Наблюдение велось из-за спины одного из игроков ERG – Баубека Кожаниязова. Его сосредоточенность напоминала работу у станка: ни суеты, только точные и продуманные ходы. За соседним столом Дидар Ирманов пошел на неожиданную жертву фигуры, и уже через несколько ходов соперник оказался в ловушке – чистая матовая сетка. В этих партиях чувствовалась не просто игра, а привычка действовать хладнокровно и решительно – как на производстве, так и за доской.

    Шахматы
    Фото: Олжабай Арлан/Федерация шахмат

    В 6-м туре – настоящий разгром: ERG – «Казмедиа» 4–0. Этот результат, по сути, предопределил итог.

    Итоги

    • ERG – 13 командных очков
    • NCOC – 12
    • Freedom Holding Corp. – 10

    На четвертом месте – Astana Hub, а в восьмерке оказались также Allur, «Казмедиа», Управление Делами Президента, Нацбанк и ForteBank. Решающее значение при равенстве очков сыграли индивидуальные баллы и коэффициенты Бухгольца. Призовой фонд турнира составил 2 миллиона тенге: команда-победитель получила 1 миллион, занявшие второе и третье места — 650 и 350 тысяч тенге соответственно.

    Сборная ERG: от цеха до чемпионата мира

    Команда победителей выглядела внушительно:

    • Адиль Досов – эксперт по мотивации,
    • Дидар Ирманов – мастер по ремонту машин,
    • Баубек Кожаниязов – сменный мастер-электрик,
    • Мейрамбек Акбалин – бригадир по перемещению сырья,
    • Думан Оспанов – бизнес-аналитик.
    Победители корпоративного турнира по шахматам
    Фото: Олжабай Арлан/Федерация шахмат

    Что особенно тронуло — это имена, которые уже знакомы шахматной публике. В заметке «Форбс Казахстан» десятилетней давности фигурируют и Акбалин, и Кожаниязов – они участвовали в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Павлом Коцуром. И вот теперь – чемпионский реванш судьбы.

    Турлов – CEO за доской

    Символично, что за команду Freedom сыграл лично ее CEO и президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов. Он провел две партии и выглядел весьма уверенно. Его участие – знак отношения к развитию шахмат в корпоративной среде.

    – Тренеры рискнули посадить меня на первую доску – либо безоговорочно верят, либо тонко жертвовали мной ради результата. В любом случае чувствую себя достойной ставкой, – рассказал Т.Турлов.

    Тимур Турлов за доской
    Фото: Олжабай Арлан/Федерация шахмат

    Что дальше?

    Теперь ERG представит Казахстан на чемпионате мира по шахматам среди корпораций 2025, который снова соберет сильнейшие корпоративные команды мира.

    И если судить по их игре в Астане – у Казахстана есть все шансы громко заявить о себе. И не только в шахматах.

    Теги:
    Спорт Тимур Турлов Шахматы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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