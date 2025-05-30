Интеллектуальный бой без галстуков: как прошел главный шахматный турнир корпораций Казахстана
Шепот стратегий, уверенные движения на доске тишина перед бурей в каждом взгляде – так начинался турнир Corporate Chess Cup 2025 в Астане, ставший не просто соревнованием, а настоящим шахматным срезом корпоративного мира Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сыграли сильнейшие – победила команда ERG (Eurasian Resources Group). Она уверенно прошла весь турнирный путь и завоевала главное: путевку на II чемпионат мира по шахматам среди корпораций, который пройдет в этом году под эгидой ФИДЕ.
– Это были не просто шахматы – это была интеллектуальная битва характеров. Рад, что стал частью такой атмосферы, где каждый ход чувствовался, как решение в бизнесе: рискуешь – или упускаешь момент, – рассказал шахматист команды «Казмедиа» Турешов Жанболат.
Корпорации за доской
20 команд, 4 основных игрока и, по желанию, 1 запасной. У каждого – Эло (рейтинг в шахматах) не выше 2000, но страсти на турнире кипели на уровне гроссмейстеров.
– В турнире участвуют игроки разного уровня – от нулевого до 1900 рейтинга, но командный формат сглаживает разницу. Иногда даже игрок без официального разряда может оказаться сильнее – просто он не участвовал в турнирах, – отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.
Официальный старт был дан под звуки Государственного гимна РК и гимна ФИДЕ. Турнир открыл главный арбитр Асылхан Караев, подчеркнув строгий регламент: швейцарская система, 7 туров, контроль 10+2.
Среди почетных гостей – советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев, председатель шахматной федерации Туркменистана Вепа Мяликгулыев и основатель PythonAnywhere Конрад Хо.
Лидеры и драмы
С первых туров определился костяк фаворитов: ERG, «Казмедиа», NCOC и Freedom. Они быстро начали набирать очки и уже в третьем туре сошлись в ключевых матчах.
Отдельного внимания заслуживала встреча ERG – Freedom: ничья 2–2. Но уже в 5-м туре ERG обыгрывает NCOC со счетом 3–1 и вырывается в лидеры.
Наблюдение велось из-за спины одного из игроков ERG – Баубека Кожаниязова. Его сосредоточенность напоминала работу у станка: ни суеты, только точные и продуманные ходы. За соседним столом Дидар Ирманов пошел на неожиданную жертву фигуры, и уже через несколько ходов соперник оказался в ловушке – чистая матовая сетка. В этих партиях чувствовалась не просто игра, а привычка действовать хладнокровно и решительно – как на производстве, так и за доской.
В 6-м туре – настоящий разгром: ERG – «Казмедиа» 4–0. Этот результат, по сути, предопределил итог.
Итоги
- ERG – 13 командных очков
- NCOC – 12
- Freedom Holding Corp. – 10
На четвертом месте – Astana Hub, а в восьмерке оказались также Allur, «Казмедиа», Управление Делами Президента, Нацбанк и ForteBank. Решающее значение при равенстве очков сыграли индивидуальные баллы и коэффициенты Бухгольца. Призовой фонд турнира составил 2 миллиона тенге: команда-победитель получила 1 миллион, занявшие второе и третье места — 650 и 350 тысяч тенге соответственно.
Сборная ERG: от цеха до чемпионата мира
Команда победителей выглядела внушительно:
- Адиль Досов – эксперт по мотивации,
- Дидар Ирманов – мастер по ремонту машин,
- Баубек Кожаниязов – сменный мастер-электрик,
- Мейрамбек Акбалин – бригадир по перемещению сырья,
- Думан Оспанов – бизнес-аналитик.
Что особенно тронуло — это имена, которые уже знакомы шахматной публике. В заметке «Форбс Казахстан» десятилетней давности фигурируют и Акбалин, и Кожаниязов – они участвовали в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Павлом Коцуром. И вот теперь – чемпионский реванш судьбы.
Турлов – CEO за доской
Символично, что за команду Freedom сыграл лично ее CEO и президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов. Он провел две партии и выглядел весьма уверенно. Его участие – знак отношения к развитию шахмат в корпоративной среде.
– Тренеры рискнули посадить меня на первую доску – либо безоговорочно верят, либо тонко жертвовали мной ради результата. В любом случае чувствую себя достойной ставкой, – рассказал Т.Турлов.
Что дальше?
Теперь ERG представит Казахстан на чемпионате мира по шахматам среди корпораций 2025, который снова соберет сильнейшие корпоративные команды мира.
И если судить по их игре в Астане – у Казахстана есть все шансы громко заявить о себе. И не только в шахматах.