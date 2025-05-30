Интеллектуальный бой без галстуков: как прошел главный шахматный турнир корпораций Казахстана

Сыграли сильнейшие – победила команда ERG (Eurasian Resources Group). Она уверенно прошла весь турнирный путь и завоевала главное: путевку на II чемпионат мира по шахматам среди корпораций, который пройдет в этом году под эгидой ФИДЕ.

– Это были не просто шахматы – это была интеллектуальная битва характеров. Рад, что стал частью такой атмосферы, где каждый ход чувствовался, как решение в бизнесе: рискуешь – или упускаешь момент, – рассказал шахматист команды «Казмедиа» Турешов Жанболат.

Корпорации за доской

20 команд, 4 основных игрока и, по желанию, 1 запасной. У каждого – Эло (рейтинг в шахматах) не выше 2000, но страсти на турнире кипели на уровне гроссмейстеров.

– В турнире участвуют игроки разного уровня – от нулевого до 1900 рейтинга, но командный формат сглаживает разницу. Иногда даже игрок без официального разряда может оказаться сильнее – просто он не участвовал в турнирах, – отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.

Фото: Олжабай Арлан/Федерация шахмат

Официальный старт был дан под звуки Государственного гимна РК и гимна ФИДЕ. Турнир открыл главный арбитр Асылхан Караев, подчеркнув строгий регламент: швейцарская система, 7 туров, контроль 10+2.

Среди почетных гостей – советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев, председатель шахматной федерации Туркменистана Вепа Мяликгулыев и основатель PythonAnywhere Конрад Хо.

Лидеры и драмы

С первых туров определился костяк фаворитов: ERG, «Казмедиа», NCOC и Freedom. Они быстро начали набирать очки и уже в третьем туре сошлись в ключевых матчах.

Отдельного внимания заслуживала встреча ERG – Freedom: ничья 2–2. Но уже в 5-м туре ERG обыгрывает NCOC со счетом 3–1 и вырывается в лидеры.

Наблюдение велось из-за спины одного из игроков ERG – Баубека Кожаниязова. Его сосредоточенность напоминала работу у станка: ни суеты, только точные и продуманные ходы. За соседним столом Дидар Ирманов пошел на неожиданную жертву фигуры, и уже через несколько ходов соперник оказался в ловушке – чистая матовая сетка. В этих партиях чувствовалась не просто игра, а привычка действовать хладнокровно и решительно – как на производстве, так и за доской.

Фото: Олжабай Арлан/Федерация шахмат

В 6-м туре – настоящий разгром: ERG – «Казмедиа» 4–0. Этот результат, по сути, предопределил итог.

Итоги

ERG – 13 командных очков

NCOC – 12

Freedom Holding Corp. – 10

На четвертом месте – Astana Hub, а в восьмерке оказались также Allur, «Казмедиа», Управление Делами Президента, Нацбанк и ForteBank. Решающее значение при равенстве очков сыграли индивидуальные баллы и коэффициенты Бухгольца. Призовой фонд турнира составил 2 миллиона тенге: команда-победитель получила 1 миллион, занявшие второе и третье места — 650 и 350 тысяч тенге соответственно.

Сборная ERG: от цеха до чемпионата мира

Команда победителей выглядела внушительно:

Адиль Досов – эксперт по мотивации,

Дидар Ирманов – мастер по ремонту машин,

Баубек Кожаниязов – сменный мастер-электрик,

Мейрамбек Акбалин – бригадир по перемещению сырья,

Думан Оспанов – бизнес-аналитик.

Фото: Олжабай Арлан/Федерация шахмат

Что особенно тронуло — это имена, которые уже знакомы шахматной публике. В заметке «Форбс Казахстан» десятилетней давности фигурируют и Акбалин, и Кожаниязов – они участвовали в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Павлом Коцуром. И вот теперь – чемпионский реванш судьбы.

Турлов – CEO за доской

Символично, что за команду Freedom сыграл лично ее CEO и президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов. Он провел две партии и выглядел весьма уверенно. Его участие – знак отношения к развитию шахмат в корпоративной среде.

– Тренеры рискнули посадить меня на первую доску – либо безоговорочно верят, либо тонко жертвовали мной ради результата. В любом случае чувствую себя достойной ставкой, – рассказал Т.Турлов.

Фото: Олжабай Арлан/Федерация шахмат

Что дальше?

Теперь ERG представит Казахстан на чемпионате мира по шахматам среди корпораций 2025, который снова соберет сильнейшие корпоративные команды мира.

И если судить по их игре в Астане – у Казахстана есть все шансы громко заявить о себе. И не только в шахматах.