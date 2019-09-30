Интеллектуальный помощник для молодых следователей планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году для молодых казахстанских следователей планируют внедрить интеллектуальный помощник. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Баглан Бекбауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Баглан Бекбауов, в рамках проекта «Электронное уголовное дело», весь процесс уголовного судопроизводства на сегодня переводится в электронный формат.

«Этапы внедрения проекта электронного уголовного дела начались с 2017 года. А в 2018 году в системе правоохранительных органов начали использовать систему для расследования дел по проступкам и преступлениям небольшой тяжести», - отметил заместитель председателя Комитета в ходе пресс-конференции в СЦК.

По сообщению Баглана Бекбауова, по итогам первого квартала 2018 года, электронные дела, которые расследовались в системе, составляли 0,9%.

«Но к концу 2018 года этот процент увеличился до 4,6 %. На сегодня 18,2 % от всех уголовных дел расследуются в электронном порядке в системе», - сказал спикер.

Кроме того, он сообщил, что в следующем году планируется внедрить систему интеллектуального помощника для следователей.

«В наших планах к концу 2020 года реализовать еще два модуля. Это - интеллектуальный помощник следователю, то есть механизм предназначен для молодых следователей. Система ориентирует молодого следователя принимать правильные процессуальные действия, и при этом не будет допускать принятие незаконных решений. Также отдельно разрабатываем функционал, который в будущем следователю дает в оффлайн-режиме занесение материала в электронном формате. У него будет возможность внести некоторые моменты в электронный формат и уже по приходу на рабочее место вся информация будет загружаться в базу данных», - проинформировал Б.Бекбауов.