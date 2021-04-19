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    11:46, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Интеллектуальные пешеходные переходы, интерактивные дорожные знаки внедрят на автотрассах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проекционные и интеллектуальные пешеходные переходы, альтернативная дорожная разметка, в том числе объемный 3D-формат, интерактивные дорожные знаки и другие новшества планируют внедрять в пилотном режиме в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В МВД совместно с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Национальной компании «КазАвтоЖол», ряда отраслевых вузов страны проведен межведомственный семинар-совещание по вопросам обеспечения дорожной безопасности. В целях повышения безопасности автомобильных дорог специалисты МВД изучили передовой зарубежный опыт и предложили запустить пилот на дорогах Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей», - сообщил на брифинге советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз.

    Спикер отметил, что передовые технические решения будут тестироваться в реальных условиях и адаптироваться под особенности казахстанских дорог.

    «Среди них - проекционные и интеллектуальные пешеходные переходы, альтернативная дорожная разметка, в том числе объемный 3D-формат, интерактивные дорожные знаки и другое. Участники семинара поддержали нововведения», - добавил Нурдильда Ораз.

    Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 3 226 преступлений, 2 148 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 6 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 34 грабежа, 528 краж чужого имущества.


    Теги:
    МВД РК Дороги Инфраструктурные проекты Безопасность Правоохранительные органы Благоустройство
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