Интеллектуальная транспортная система: что изменится на дорогах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане повысят пропускную способность улично-дорожной сети, снизят задержки в движении транспорта, сократят время в пути и примут другие меры. Реализовать их позволит дальнейшее развитие Интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Применение цифровых решений в сфере транспорта и улично-дорожной сети обсудили в акимате столицы под руководством Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г.Астаны.

К примеру, за счет использования Интеллектуальной транспортной системы в Астане скорость транспорта увеличена на 18%, среднее время в пути снижено на 20%. «Умные» светофоры позволяют выбрать оптимальный режим работы во время заторов, тем самым разгружая движение на дорогах. Интеллектуальными функциями в городе оснащено 42% светофорных объектов. Следующим этапом планируется охватить ИТС порядка 80% светофорных объектов. Аким столицы Алтай Кульгинов подчеркнул, что статистические данные из ИТС необходимо и дальше учитывать при транспортном планировании.

Ранее в столице была утверждена концепция Комплексной транспортной схемы (КТС). Это позволяет выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учётом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах. КТС также предусматривает увеличение количества новых автомобильных мостов, транспортных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта и др.

К примеру, летом текущего года открыто движение по новому мосту по проспекту Улы дала, строительство еще одного моста – по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль – планируется завершить уже в следующем году. Кроме того, за последние годы отремонтировано более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах.