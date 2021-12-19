Интеллектуальная система транспортного контроля появится в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Интеллектуальная система транспортного контроля появится в РК в ближайшие годы. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях цифровизации участка транспортного контроля в сфере автомобильного транспорта, Министерством индустрии и инфраструктурного развития ведется работа по созданию и внедрению Интеллектуальной системы транспортного контроля», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, система направлена на исключение человеческого фактора при осуществлении транспортного контроля, осуществляя дистанционный контроль за проездом грузовых и пассажирских автотранспортных средств (проверка электронных транспортных и разрешительных документов, соответствие допустимым весогабаритным параметрам и т.д.), автоматически формируя и направляя предписания об уплате штрафов в адрес правонарушителей.

«Мероприятие по созданию Системы включено в национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» со сроком реализации в 2023 году. В настоящее время, рассматривается вопрос разработки инвестиционного предложения и технического задания на создание Системы», - отметил Премьер.

«Кроме того, в рамках механизмов двустороннего сотрудничества, в ближайшее время с китайской стороной прорабатывается проведение заседаний межправительственного Комитета по сотрудничеству РК – КНР в рамках которых также планируется дальнейшая проработка вопросов по вышеуказанным проблемам. В целом работа в данном направлении продолжается», - заключил глава Кабмина.