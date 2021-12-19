+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Интеллектуальная система транспортного контроля появится в РК

19 Декабря 2021 15:59
Поделиться:
Интеллектуальная система транспортного контроля появится в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Интеллектуальная система транспортного контроля появится в РК в ближайшие годы. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
Казахстан и Китай перейдут на электронный документооборот в части грузоперевозок Казахстанцев призвали быть осторожными на дорогах из-за непогоды Схему движения на проспекте Рыскулова изменили после открытия развязки в Алматы

«В целях цифровизации участка транспортного контроля в сфере автомобильного транспорта, Министерством индустрии и инфраструктурного развития ведется работа по созданию и внедрению Интеллектуальной системы транспортного контроля», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, система направлена на исключение человеческого фактора при осуществлении транспортного контроля, осуществляя дистанционный контроль за проездом грузовых и пассажирских автотранспортных средств (проверка электронных транспортных и разрешительных документов, соответствие допустимым весогабаритным параметрам и т.д.), автоматически формируя и направляя предписания об уплате штрафов в адрес правонарушителей.

«Мероприятие по созданию Системы включено в национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» со сроком реализации в 2023 году. В настоящее время, рассматривается вопрос разработки инвестиционного предложения и технического задания на создание Системы», - отметил Премьер.

«Кроме того, в рамках механизмов двустороннего сотрудничества, в ближайшее время с китайской стороной прорабатывается проведение заседаний межправительственного Комитета по сотрудничеству РК – КНР в рамках которых также планируется дальнейшая проработка вопросов по вышеуказанным проблемам. В целом работа в данном направлении продолжается», - заключил глава Кабмина.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Транспорт   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
Казахстан и Китай перейдут на электронный документооборот в части грузоперевозок
Казахстанцев призвали быть осторожными на дорогах из-за непогоды
Схему движения на проспекте Рыскулова изменили после открытия развязки в Алматы
Популярное
1 30 лет Независимости: кто руководил Северо-Казахстанской областью
2 Новорожденные в День Независимости получили подарки в Алматы и Алматинской области
3 Зажатую в автомашине женщину спасли в Акмолинской области
4 Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет
5 Шторм ожидается на большей части Казахстана 19 декабря
6 Трассу в Алматинской области открыли для всех авто
Читайте также
Схему движения на проспекте Рыскулова изменили после открытия развязки в Алматы
Трассу в Алматинской области открыли для всех авто
30 лет Независимости: кто руководил Северо-Казахстанской областью
Новорожденные в День Независимости получили подарки в Алматы и Алматинской области
Зажатую в автомашине женщину спасли в Акмолинской области
Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет
Шторм ожидается на большей части Казахстана 19 декабря
Трассу в Алматинской области открыли для всех авто
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив