Интеллектуальная школа-лицей открылась в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня знаний в Атырау открылась специализированная Интеллектуальная школа-лицей, где обучение будет вестись в новом формате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В церемонии открытия школы принял участие аким региона Махамбет Досмухамбетов. «В Атырауской области принята дорожная карта развития образования на 2021-2023 годы. Презентация Интеллектуальной школы проходит в рамках этой карты. Уверен, распахнувший свои двери храм знаний станет золотой колыбелью для интеллектуальной молодежи независимой страны», - сказал М. Досмухамбетов. ​

У школы, открытие которой приурочено к 30-летию Независимости, широкие перспективы.

«Мы эффективно реализуем здесь учебную программу школ, все программы внешкольных кружков. Это окажет огромное влияние на формирование навыков практического применения детьми полученных ими знаний, на их всестороннее развитие», - отметила Куляш Шамшидинова, председатель правления организации автономного образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Школа-лицей, рассчитанная на 500 мест, в этом учебном году примет 150 учащихся 9, 10 и 11 классов. В перспективе планируется строительство общежития при школе. ​ ​ ​

«Главная цель – повышение уровня знаний одаренных детей области, в том числе из районов. Обучение ведется на казахском языке. В следующем году планируем охватить три языка. В настоящее время в школе работают 15 учителей, прошедших специальное тестирование. В этом году школа приняла и учеников девятых классов. В будущем будем работать с 11-12 классами», - сказал директор Интеллектуальной школы-лицея Нуржан Каратаев. ​ ​ ​

