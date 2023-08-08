Интеллектуальная игра соберет в Астане 60 команд со всего Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На финал интеллектуальной игры «Aqyl Battle Cup» из каждого региона приедут по 3 команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

В регионах страны определены имена участников финального этапа игры «Aqyl Battle Cup». В финале интеллектуальной битвы примут участие 180 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

«Во время финала игры из участников мы сформируем 60 команд. Таким образом, на третьем этапе «Aqyl Battle Cup» каждый регион представят 3 команды из 3 человек разного возраста до 35 лет. Такое решение было принято для того, чтобы команды могли максимально эффективно использовать свои ресурсы.

Игру команд будут оценивать общественные деятели и эксперты в разных сферах», — говорит исполнительный директор общественного студенческого объединения «Болашақ Қазақстанға» Бибинур Шербаева.

По ее словам, расходы по проживанию и обеспечению питанием всех участников финального этапа «Aqyl Battle Cup» организаторы возьмут на себя.

Призовой фонд интеллектуальной битвы составляет 2,6 млн тенге.

«Победители игры получат 1 миллион тенге. Обладатели ІІ места будут удостоены приза в размере 500 тысяч тенге. А за ІІІ место мы подготовили 300 тысяч тенге. Команда, занявшая ІV место заберет 200 тысяч тенге. Кроме того, мы наградим самую креативную команду. Она станет обладателем приза в размере 600 тысяч тенге», — рассказала Бибинур Шербаева.

Планируется, что финал интеллектуальной командной игры пройдет в Астане в канун Дня Республики.

Республиканскую интеллектуальную игру «Aqyl Battle Cup» на государственном языке в рамках проекта «Тіл тағдыры – ел тағдыры» проводит ОСО «Болашақ Қазақстанға». Проект при поддержке Министерства информации и общественного развития РК будет реализован до конца 2025 года.