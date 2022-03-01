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Интегрированные социальные выплаты позволят сэкономить 6 млрд тенге ежегодно - Минтруда

1 Марта 2022 13:03
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Интегрированные социальные выплаты позволят сэкономить 6 млрд тенге ежегодно - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Интегрированные социальные выплаты сэкономят 6 млрд тенге ежегодно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях оптимизации процедур получения государственных услуг внедрен принцип экстерриториальности по 17 видам услуг. То есть граждане могут обратиться за получением государственной услуги в любой центр обслуживания населения независимо от места нахождения. Например, житель Нур-Султана, временно проживая в Алматы, может обратиться в любой центр обслуживания населения и подать заявление на получение причитающейся ему социальной выплаты. В четвертом квартале 2021 года более 22,6 тыс. граждан получили услуги по экстерриториальному принципу», -сказал Серик Шапкенов.

По данным министра, для экономии операционных расходов успешно реализована практика комбинированного перевода нескольких социальных выплат, назначенных одному гражданину.

«Благодаря этому за 7 месяцев 2021 года мы сэкономили 3 млрд тенге. А ежегодно будет сэкономлено 6 млрд тенге. Доля услуг проактивного формата, связанных с рождаемостью, выросла с 12 до 53%. Например, в прошлом году родилось около 440 тыс. детей, а 233 тыс. матерей получили социальные выплаты проактивно через мобильный телефон»,- добавил Серик Шапкенов.


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#Правительство РК   #Социальная поддержка   #Минтруда РК   #Соцвыплаты  
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Автор:

Серик Сабеков

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