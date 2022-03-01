Интегрированные социальные выплаты позволят сэкономить 6 млрд тенге ежегодно - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Интегрированные социальные выплаты сэкономят 6 млрд тенге ежегодно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях оптимизации процедур получения государственных услуг внедрен принцип экстерриториальности по 17 видам услуг. То есть граждане могут обратиться за получением государственной услуги в любой центр обслуживания населения независимо от места нахождения. Например, житель Нур-Султана, временно проживая в Алматы, может обратиться в любой центр обслуживания населения и подать заявление на получение причитающейся ему социальной выплаты. В четвертом квартале 2021 года более 22,6 тыс. граждан получили услуги по экстерриториальному принципу», -сказал Серик Шапкенов.

По данным министра, для экономии операционных расходов успешно реализована практика комбинированного перевода нескольких социальных выплат, назначенных одному гражданину.

«Благодаря этому за 7 месяцев 2021 года мы сэкономили 3 млрд тенге. А ежегодно будет сэкономлено 6 млрд тенге. Доля услуг проактивного формата, связанных с рождаемостью, выросла с 12 до 53%. Например, в прошлом году родилось около 440 тыс. детей, а 233 тыс. матерей получили социальные выплаты проактивно через мобильный телефон»,- добавил Серик Шапкенов.

