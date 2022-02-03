Инсульт у детей в возрасте до 17 лет регистрируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области показатель заболеваемости от острого нарушения мозгового кровообращения по итогам прошлого года возрос на 6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления здравоохранения директор многопрофильной областной больницы Юрий Белоног сообщил, что за 2021-й год с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения» пролечили 1 179 человек, в 2020-м – 1 121 жителя региона. Показатель смертности от сосудистого поражения мозга за 11 месяцев составил 75,85. Повышение в сравнении с 2019-м годом на 11%.

«Доля проведенного системного тромболизиса сохраняется на прежнем уровне, меньше порогового уровня. Смертность от инсульта на дому в течение месяца после выписки снизилась на 29%. Проведен анализ показателей, среди которых: стационарная летальность от инсульта, смертность от инсульта на дому в течение месяца после выписки, заболеваемость от инсульта. По анализируемым показателям летальности и смертности на дому превышение отмечено в М. Жумабаева и Тимирязевском районах. Высокая стационарная летальность наблюдалась в Уалихановском и Мамлютском районах. Высокий показатель заболеваемости от инсульта отмечается в Мамлютском и Есильском районах. Из тех, кто умер в прошлом году, 39% не состояли на учете. Это говорит о неудовлетворительной работе первичной медико-санитарной службы по диспансеризации. Из тех, кто состояли на учете, постоянно гипотензивную терапию принимали только 32%», - рассказал Ю. Белоног.

Он добавил, что инсульт в регионе молодеет. Если раньше случаи заболеваемости и смертности пациентов в возрасте до 18 лет не регистрировали, то за последние два года отмечают четыре-пять случаев заболеваемости и один летальный исход в этой возрастной группе.

Среди проблем главные врачи больниц на коллегии называли нехватку невропатологов, выходящие из строя компьютерные томографы, отсутствие в некоторых районах аппаратов ультразвуковой допплерографии.

В регионе действует Дорожная карта по интегрированной модели управления острыми инсультами. В план мероприятий включено открытие инсультного центра II уровня в районе им. Г. Мусрепова, координация работы мобильных бригад для оказания неврологической помощи пациентам с инсультом, находящимся в критическом состоянии, реабилитационных кабинетов в амбулаторно-поликлинических организациях для оказания медицинской помощи и профилактике инсульта, проведение выездов в районы с целью оценки качества диспансерного наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения.

Медицинская помощь больным с инсультом в области оказывается по трем уровням. Действуют 12 инсультных центров первого уровня, два второго – уровня. Один инсультный центр первого уровня с возможность проведения эндоваскулярных операций на базе многопрофильной областной больницы.