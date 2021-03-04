Инструменты по расширению экономических возможностей женщин обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 марта в г. Нур-Султан состоялось экспертное заседание на тему «Меры и инструменты по расширению экономических возможностей женщин», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Мероприятие организовано Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерством труда и социальной защиты населения, Структурой «ООН-женщины» в Казахстане, НПП РК «Атамекен», Советом деловых женщин «Атамекен».

В нем приняли участие члены Национальной комиссии, министерств информации и общественного развития, национальной экономики, труда и социальной защиты населения, иностранных дел, а также представители неправительственного и банковского сектора (АО «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»), НПП «Атамекен», международных организаций и институтов развития.

С приветственным видеообращением к участникам выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив, что в современных реалиях всесторонний прогресс государств во многом зависит от обеспечения прав женщин, создания необходимых условий для полноценной реализации их потенциала.

«Благодаря трудолюбию, целеустремленности и мерам государственной поддержки доля женщин, занятых в малом и среднем бизнесе Казахстана, превысила 43%. Более половины зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – это женщины, принимающие активное участие в развитии страны. Благодаря деловой активности женщин, более 1 миллиона граждан сегодня обеспечены постоянной работой», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Модератором мероприятия выступила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

«Самореализация женщин тесно связана с укреплением их социального статуса и общим улучшением благосостояния казахстанских семей. В этой связи очень важно обеспечивать равный доступ всех женщин к существующим мерам государственной поддержки, вовлекать к участию в перспективных проектах НПО и международных финансовых институтов. При этом, огромную роль в этом вопросе играет мотивация и должный уровень знаний, в связи с чем необходимо обеспечивать женщин необходимыми компетенциями. Объединив усилия, мы сможем обеспечить прорывную синергию в вопросах улучшения благосостояния казахстанских женщин», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

В рамках мероприятия был заключен трехсторонний меморандум между Министерством национальной экономики РК, НПП РК «Атамекен» и Национальной комиссией по делам женщинам и семейно-демографической политике при Президенте РК. Меморандум подразумевает создание 17-ти центров по развитию женского предпринимательства во всех регионах Казахстана. Также Стороны договорились совместно развивать и поддерживать женское предпринимательство, проводить исследовательские, маркетинговые и обучающие программы для женщин, организовывать иные мероприятия, направленные на популяризацию женского бизнеса.

Участники заседания презентовали свой опыт реализации мер экономической поддержки женщин, обменялись мнениями по наиболее эффективным проектам и их дальнейшим перспективам.

Так, председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева сообщила, что из всех проектов, поддержанных Фондом, более 51% приходятся на женское предпринимательство. Их общая сумма составила 1,26 триллионов тенге. Это более половины всех бизнес-идей, поддержанных институтом развития.

«Традиционно женское предпринимательство сосредоточенно в таких сферах, как образование – 68%, операции с недвижимостью – 60%, услуги по проживанию и питанию – 58%, нам как институту развития предпринимательства, реализующего государственную политику поддержки и развития предпринимательства, приятно отметить положительную динамику увеличения женского предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности. Среднестатистический портрет клиента: каждый второй клиент - это женщина в возрасте 39-40 лет, занимающаяся индивидуальным предпринимательством, со среднегодовой выручкой в 67 млн.тенге, выплачивающая 3 млн.тенге налогов и обеспечивающая работой 10 человек», - рассказала Гаухар Бурибаева.

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова рассказала о планах по внедрению новой программы ипотечного кредитования для женщин: «В ближайшее время мы планируем запустить программу «Отбасы банка» и Азиатского банка развития по ипотечному кредитованию женщин. Цель программы: расширение доступа к финансированию жилья женщинам Казахстана. Это первая ипотека для женщин в Азии и, возможно, в мире. На реализацию программы привлечен заем АБР на сумму 38 млрд. тенге. За счет этих средств Банк планирует профинансировать 3 970 женщин».

Представитель Структуры «ООН-женщины» в Казахстане Мария Доценко отметила: «Мы поддерживаем Правительство Казахстана и наших партнеров в продвижении вопросов гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. Вместе мы работаем над дальнейшим достижением значительного прогресса в вопросах улучшения социально-экономического положения женщин, предотвращения бытового насилия, продвижения прогрессивных социальных норм, поддерживая усилия правительства, направленные на выполнение международных обязательств и достижения Целей в области устойчивого развития».

Заседание прошло со строгим соблюдением всех необходимых санитарных требований и обязательным наличием у участников отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.