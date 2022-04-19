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    10:27, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Инструментарии прогнозирования рабочей силы усовершенствуют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане будут усовершенствованы инструментарии прогнозирования рабочей силы и со следующего года будет представляться прогноз потребности в конкретных специалистах по видам занятий. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первая проблема – необходимость адаптации действующих подходов прогнозирования спроса на рабочую силу для решения проблем дефицита или избытка кадров в той или иной отрасли экономики. В этой связи, нами в этом году будут усовершенствованы соответствующие инструментарии прогнозирования рабочей силы и со следующего года будет представляться прогноз потребности в конкретных специалистах по видам занятий», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    Министр также отметила проблему неполного охвата профессий профессиональными стандартами.

    «Всего у нас по нацклассификатору занятий порядка 12 тыс. профессий, из них 590 утвержденных профстандартов охватывают 2 689 профессий и покрывают только 27% подклассов ОКЭД (Общего классификатора видов экономической деятельности)», - добавила Тамара Дуйсенова.

    Глава Минтруда напомнила, что согласно Трудовому кодексу с 2016 года разработка профстандартов осуществляется отраслевыми ассоциациями и утверждается НПП «Атамекен».


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