Инструментарии прогнозирования рабочей силы усовершенствуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане будут усовершенствованы инструментарии прогнозирования рабочей силы и со следующего года будет представляться прогноз потребности в конкретных специалистах по видам занятий. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая проблема – необходимость адаптации действующих подходов прогнозирования спроса на рабочую силу для решения проблем дефицита или избытка кадров в той или иной отрасли экономики. В этой связи, нами в этом году будут усовершенствованы соответствующие инструментарии прогнозирования рабочей силы и со следующего года будет представляться прогноз потребности в конкретных специалистах по видам занятий», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Министр также отметила проблему неполного охвата профессий профессиональными стандартами.

«Всего у нас по нацклассификатору занятий порядка 12 тыс. профессий, из них 590 утвержденных профстандартов охватывают 2 689 профессий и покрывают только 27% подклассов ОКЭД (Общего классификатора видов экономической деятельности)», - добавила Тамара Дуйсенова.

Глава Минтруда напомнила, что согласно Трудовому кодексу с 2016 года разработка профстандартов осуществляется отраслевыми ассоциациями и утверждается НПП «Атамекен».