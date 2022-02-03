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Инструкторы Центра миротворческой подготовки проходят курс изучения английского языка

3 Февраля 2022 20:48
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Инструкторы Центра миротворческой подготовки проходят курс изучения английского языка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятия организованы представителями Посольства Великобритании в Республике Казахстан в рамках проекта «Английский для миротворцев», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В ходе курса офицеры-инструкторы Центра миротворческой подготовки ознакомятся с современными практиками и новыми подходами в области методологии обучения на английском языке.

Программа курса включает разработку устных и письменных заданий, подготовку презентаций, аудио- и видеоматериалов, изучение различных методов работы с аудиторией и многое другое.

Все материалы будут использованы в дальнейшей профессиональной деятельности центра и позволят повысить качество проведения занятий с казахстанским миротворческим контингентом.

Курс для офицеров-инструкторов продлится до 30 апреля 2022 года. Слушатели получат сертификаты Кембриджской системы управления обучением (CLMS).


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#Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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