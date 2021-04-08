Инструкторов по подготовке и проведению переписи населения набирают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с предстоящей переписью населения в Карагандинской области требуются специалисты. Областной департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК проводит набор гражданских служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, на конкурсной основе отберут 73 человека на должность инструктора по подготовке и проведению переписи населения. Они будут работать в городах и районах области.

Претенденты должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по специальностям: «гуманитарные науки», «право», «социальные науки», «экономика и бизнес», «естественные науки», «технические науки и технологии», «сельскохозяйственные науки». Трудовой стаж не обязателен. Нужно знать законодательство РК по проведению национальной переписи, а также быть опытным пользователем компьютерной техники.

Инструкторы будут заниматься подготовительной и массово-разъяснительной работой в период с 15 апреля по 15 ноября 2021 года. В их обязанности входит обучение переписчиков и координация их работы.

Резюме (заявки) для участия в конкурсе (с указанием выбранного населённого пункта) принимаются на электронный и почтовый адреса департамента (100000, Карагандинская область, город Караганда, улица Чкалова, 10, кабинет №123, электронный адрес: [email protected]) и его территориальных подразделений.

Окончательный срок приёма заявок - 15 апреля 2021 года.

Напомним, в Казахстане национальная перепись населения проводится раз в 10 лет. В 2021 году онлайн-перепись пройдёт с 1 сентября до 15 октября на сайте sanaq.gov.kz. Граждане смогут самостоятельно при помощи виртуального помощника заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи.

Традиционный обход с соблюдением санитарных норм пройдёт с 1 по 30 октября. Переписчики будут использовать планшеты. Они посетят тех, кто не принял участие в онлайн-переписи.