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Инструкторов по иппотерапии международного уровня подготовили в Атырау

26 Октября 2019 12:34
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Инструкторов по иппотерапии международного уровня подготовили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау подготовили 8 инструкторов по иппотерапии международного уровня для лечения особенных детей, передает МИА «Казинформ».

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«В Атырау прошел обучающий курс по теме «Иппотерапии» с сертифицированными международными экспертами из Грузии для восьми специалистов Атырауского фонда малых предприятий», - сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области.

Эксперты признают, что иппотерапия (лечение верховой ездой) является одним из уникальных способов реабилитации и развития детей с широким спектром заболеваний. Лошади оказывают положительное влияние на детей с ограниченными возможностями, проблемами с костно-мышечная системой, психическими расстройствами. Учитывая это влияние иппотерапии для детей и взрослых, NCOC решил поддержать инициативу общественного объединения «Атырау. Маленькая страна» и профинансировал обучение 8 слушателей, привлекая высококвалифицированных международных экспертов из Грузии.

Лекцию провели:

- Хатуна Зауровна Саганелидзе - профессор, доктор медицинских наук, президент Международной Школы Иппотерапии, вице-президент Грузинской Федерации Иппотерапии. Директор Реабилитационного Центра «Раидмед», декан медицинского факультета Университета «Нью Вижен», Экперт по реабилитации при Министерстве Здравоохранения Грузии,

- Лана Бокучава - доктор, ассистент профессора, руководитель кафедры «Анатомии и физиологии» медицинского университет г.Тбилиси.


«Причина, по которой мы пригласили грузинских экспертов, заключается в том, что Грузия, является первой страной в мире, которая признала иппотерапию на уровне государства, как отрасль медицины. Мы получили много информации о полезности ипотерапии. Обладаем хорошей практической базой. В настоящее время существует большой спрос на иппотерапию, благодаря, которой особенные дети получат необходимое лечение, это огромный прорыв в том, что Атырау получил таких специалистов», - заявил Ерлан Кумискалиев, председатель общественного объединения «Атырау. Маленькая Страна».

Обучение 8 специалистов стало возможным благодаря спонсорской поддержке NCOC и местных исполнительных органов.

Слушатели тренинга были из Макатского, Курмангазинского районов Атырауской области и города Атырау. В ходе курса преподаватели делились секретами уникальных реабилитационных процедур для иппотерапии в течение трех недель.

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Ключевые слова: Атырауская область,
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