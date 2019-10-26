-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:00
-
-
-
-
-
вчера 18:23
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:20
-
-
Инструкторов по иппотерапии международного уровня подготовили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау подготовили 8 инструкторов по иппотерапии международного уровня для лечения особенных детей, передает МИА «Казинформ».
«В Атырау прошел обучающий курс по теме «Иппотерапии» с сертифицированными международными экспертами из Грузии для восьми специалистов Атырауского фонда малых предприятий», - сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области.
Эксперты признают, что иппотерапия (лечение верховой ездой) является одним из уникальных способов реабилитации и развития детей с широким спектром заболеваний. Лошади оказывают положительное влияние на детей с ограниченными возможностями, проблемами с костно-мышечная системой, психическими расстройствами. Учитывая это влияние иппотерапии для детей и взрослых, NCOC решил поддержать инициативу общественного объединения «Атырау. Маленькая страна» и профинансировал обучение 8 слушателей, привлекая высококвалифицированных международных экспертов из Грузии.
Лекцию провели:
- Хатуна Зауровна Саганелидзе - профессор, доктор медицинских наук, президент Международной Школы Иппотерапии, вице-президент Грузинской Федерации Иппотерапии. Директор Реабилитационного Центра «Раидмед», декан медицинского факультета Университета «Нью Вижен», Экперт по реабилитации при Министерстве Здравоохранения Грузии,
- Лана Бокучава - доктор, ассистент профессора, руководитель кафедры «Анатомии и физиологии» медицинского университет г.Тбилиси.
«Причина, по которой мы пригласили грузинских экспертов, заключается в том, что Грузия, является первой страной в мире, которая признала иппотерапию на уровне государства, как отрасль медицины. Мы получили много информации о полезности ипотерапии. Обладаем хорошей практической базой. В настоящее время существует большой спрос на иппотерапию, благодаря, которой особенные дети получат необходимое лечение, это огромный прорыв в том, что Атырау получил таких специалистов», - заявил Ерлан Кумискалиев, председатель общественного объединения «Атырау. Маленькая Страна».
Обучение 8 специалистов стало возможным благодаря спонсорской поддержке NCOC и местных исполнительных органов.
Слушатели тренинга были из Макатского, Курмангазинского районов Атырауской области и города Атырау. В ходе курса преподаватели делились секретами уникальных реабилитационных процедур для иппотерапии в течение трех недель.
- Центры психологической помощи открылись в школах Атырау
- Незаконно списанные с проездных карт деньги вернули пассажирам в Атырау
- В Атырау открыли новое пожарное депо
- Ночь в музее провели сотни жителей и гостей Атырау
- Ремонт начали в перинатальном центре Атырау
- Shell уведомила о выходе из проекта освоения месторождения Хазар
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана