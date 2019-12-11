Инструкторов грудничкового плавания готовят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В университете имени Кудайбергена Жубанова стартовал обучающий курс по подготовке инструкторов по обучению плаванию младенцев. Мероприятие проходит в рамках сотрудничества между актюбинским вузом и институтом спорта и физической культуры университета экономики Польши, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе университета, курсы обучения инструкторов будут проходить в течение 3 дней на базе актюбинского вуза и местного спортклуба. Осваивать современные методики и технологии по обучению плаванию младенцев в эти дни будут около 100 человек, среди которых студенты, преподаватели университета, спортивные тренеры из Актобе, Караганды и простые граждане.

В ходе открытия курса директор института спорта и физической культуры университета экономики в городе Быдгощ Александр Скалий рассказал о значимости данного обучения в целях оздоровления нации и развитии детей. Также он привел в пример статистику о том, что каждые 2 минуты в мире тонет один ребёнок.

В рамках семинара было отмечено, что на сегодняшний день грудничковое плавание в Казахстане становится всё популярнее, однако сертифицированных тренеров единицы, тогда как в Германии, Канаде, США, Норвегии методика Baby Swim имеет богатую историю и пользуется большим спросом.

«Научно подтверждено, что грудничковое плавание способствует укреплению психофизического и физиологического здоровья детей», - говорит инструктор по плаванию мирового уровня из Норвегии Терье Стаксет.

Терье Стаксет также рассказал о процессах организации грудничкового плавания, адаптации ребенка к «большой» воде, рефлекторных реакциях младенцев, связанных с воздействием воды, и многом другом.

В числе участников курса есть и те, которые не имеют отношения к тренерской работе и спорту. К примеру, работник горнодобывающей отрасли Дмитрий Чепель пришел познакомиться с тренером мирового уровня и обучиться новым навыкам.

«У меня растут дети, уверен, что даже если не буду тренером, смогу применить полученные знания», - поделился он.

Лучшие участники курса грудничкового плавания, студенты регионального университета, весной 2020 года продолжат обучение по подготовке инструкторов младенческого плавания в Польше.







