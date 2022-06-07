7 Июня 2022 17:53

Инструктор смертельного аттракциона дал показание в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде продолжаются слушания по делу о гибели 34-летней Евгении Леонтьевой, которая погибла 10 октября прошлого года при прыжке на роупджампинге. В суде дал показание подсудимый – инструктор аттракциона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подсудимый Александр Музникас заявил, что не согласен с обвинением, которое ему вменяют.

«Мне вменяют статью 306 часть 3 – организация услуг и выпуск товаров. Что я организовывал, что я выпускал? Не нужно иметь юридического образования, чтобы понимать, что я не владелец фирмы. Я не отрицаю, может, какая-то моя вина здесь есть, но не по этой статье! Хочу еще раз повторить, что это ТОО «Fly Kazakhstan» оказывало услуги, получало за это плату, обо всем договаривалось и устраивало мероприятия. Так почему же за полгода расследования ни разу не допросили директора? Везде в материалах дела пишут «инструктор», «ответственный инструктор», «организатор». Инструктор – это сертифицированный специалист, который должен обладать специальными знаниями, подтвержденными документально. В деле нет ни одного документа. Как я могу называться инструктором? В деле нет ни одного документа, доказывающего мою причастность. Чисто по-человечески я сочувствую потерпевшим, но почему я должен отвечать за несчастный случай?», - сказал Александр Музникас.

Так же он отметил, что не имеет юридического отношения к ТОО «Fly Kazakhstan». Александр заявил, что никогда там не работал, не подписывал никаких приказов, чтобы его назначили на должность ответственного инструктора и не заключал с Леонтьевой или с кем-то другим договор на разовое оказание услуг, деньги от клиентов не принимал.

Он не отрицает того, что в тот день был на аттракционе. По словам Александра, он сам собирался в тот день прыгнуть с тарзанки. Когда они подготовили снаряжения на крыше гостиницы, подошли четыре человека, которые хотели прыгнуть.

Так же подсудимый указывает на ошибку нижнего инструктора, который должен был закрепить тормозную систему.

«Я начал поднимать поводок. В это время нижний инструктор Лев Глухов должен был сразу же готовить тормозную систему для следующего прыжка. Я вообще не понимаю, как он ушел не пойми куда и оставил подвижную часть базы незакрепленной?», - добавил Александр Музникас.

Суд выслушал подсудимого. На следующем заседании предстоят прения сторон.

Трагедия произошла 10 октября прошлого года. Женщина прыгнула с крыши гостиницы «Созвездие» и получила смертельные травмы. Ее экстренно госпитализировали, провели трепанацию черепа, но спасти ее не удалось. На скамье подсудимых находится инструктор роупджампинга.