Инструкция: как встать в очередь на жилье через eGov
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жилищный фонд столичного акимата подготовил для горожан подобную инструкцию того, как встать в очередь на жилье через портал www.egov.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Для того, чтобы встать в очередь, нужна только ЭЦП. Все остальные данные - по доходам, адресной регистрации, принадлежности к категории - база «видит» сама.
ШАГ 1:
1. Заходим на портал www.egov.kz.
2. Перед Вами выйдут все разделы портала, выбираем услугу «Недвижимость».
3. После этого перед Вами выйдут все услуги «Недвижимости», среди них выбираем услугу «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде».
4. После нажимаем на «Заказать услугу онлайн».
5. Далее перед Вами будут две услуги:
1) Постановка на очередь;
2) Изменение сведений об очереднике;
Вам необходимо выбрать «Постановка на очередь».
ШАГ 2:
6. После перед Вами появятся пустые поля, Вам нужно заполнить свои данные.
7. Далее выбрать подходящую категорию.
8. Выбрать подкатегорию.
9. В разделе «Основание» надо выбрать «Отсутствие жилища на праве собственности на территории РК.
10. Заполняем данные: номер телефона, электронную почту, ИИН.
11. В разделе «Степень родства», при наличии членов семьи, обязательно указываем.
12. Далее заполняем следующие разделы: «Организационно-правовая форма», «БИН/ИП организации», «Дата устройства на работу» и «Должность» (все поля, кроме должности, обязательны для заполнения). Далее ставим галочку, где указаны «Дополнительные сведения» и нажимаем «Завершить заполнение данных».
ВНИМАНИЕ: Раздел «Место работы» заполняют только заявители, которые хотят встать в очередь на жилье как «Государственные служащие».
ШАГ 3:
13. Подписываем заявку ключом ЭЦП.
Результат:
Заявка заполнена и отправлена. Статус заявки можно просматривать в личном кабинете в разделе «История получения услуг». Заявка рассматривается Управлением жилья в течение 30 календарных дней. Ответ в виде постановки на учет либо отказа в постановке приходит SMS-сообщением на телефон.
Напомним, НАО «Правительство для граждан» (ЦОН) более не принимает заявки на постановку в очередь на жилье и теперь запись на очередь будет производиться только электронно через портал www.egov.kz.
В очередь на жилье могут встать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, социально уязвимые слои населения, многодетные семьи, государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов, лица, занимающие государственные выборные должности, и граждане, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
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