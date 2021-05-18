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Инструкции для организации образования при экстренных ситуациях разрабатывают в Казахстане

18 Мая 2021 20:11
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Инструкции для организации образования при экстренных ситуациях разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инструкции для организации образования на случай возникновения экстренных ситуаций разрабатывают в Казахстане.

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«Инструкции – как вести себя в такой ситуации. Все эти обновленные инструкции сейчас по согласованию с соответствующими органами будут направлены. Каждый сотрудник организаций образования - начиная от повара, психолога и заканчивая учителем должен знать как вести себя в разных ситуациях, в том числе каждый школьник. Мы в регламенте будем прописывать проведение нескольких учений, эти учения будут носить регулярный характер, которые будут проводиться ежегодно. Все эти моменты очень важны», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК.

Глава МОН добавил, что ряд событий в США, России показал, когда правильная реакция школы, реакция детей на те или иные события, в конечном счете, спасают очень много жизней.

«Это могут быть и такие случаи, техногенные или природные какие-то явления, но, в любом случае наши дети и педагоги должны знать, что нужно делать», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр образования и науки РК заявил, что при аттестации организаций образования в первую очередь теперь будут оценивать вопросы безопасности.


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#Образование   #Безопасность   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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