Институты поддержки экспорта сократили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане осуществлена оптимизация действующих структур, оказывающих меры поддержки экспортерам. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с 2020 года, нами проведена комплексная работа по оптимизации действующих структур, оказывающих меры поддержки экспортерам. Это был запрос и экспортеров, и времени. В итоге, вдвое сокращено количество институтов поддержки экспорта, сейчас это оператор финансовых мер KazakhExport и оператор нефинансовых мер – QazTrade. Аналогичная система выстроена и в Южной Корее, где на равных работают экспортно-кредитное агентство K-Sure и KOTRA», - сказал Кайрат Торебаев.

Ранее он сообщил, что в прошлом году Казахстан достиг рекордной отметки в 26,5 млрд долларов США по экспорту обрабатывающей продукции

«Важным показателем для нас выступает достижение экспорта обрабатывающей продукции в 41 млрд долларов США к 2025 году. В прошлом году мы достигли рекордной отметки в 26,5 млрд долларов», - сказал Кайрат Торебаев.