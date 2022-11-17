Институт семьи является важнейшей опорой государства – Аида Балаева

17 Ноября 2022, 13:34

17 Ноября 2022, 13:34

Институт семьи является важнейшей опорой государства – Аида Балаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Семейная политика выступает неотъемлемой частью стратегии национального развития Казахстана. Об этом заявила заместитель руководителя Администрации Президента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для Казахстана институт семьи является важнейшей опорой государства, и семейная политика выступает неотъемлемой частью стратегии национального развития. Перед Правительством ежегодно ставятся задачи по расширению законодательных и институциональных возможностей в области охраны материнства и детства, и благополучия семьи», - сказала она, выступая с приветственным словом на международной научной конференции «Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана» в Астане.

Аида Балаева подчеркнула результаты проводимой работы в Казахстане в сфере защиты детей. Так, разработан индекс благополучия, в настоящее время он находится на стадии внедрения. Работают единые правила для деятельности школьных психологических служб, в регионах назначены уполномоченные по правам ребенка.

«В этом году актуализирована концепция развития семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. По итогам была значительно укреплена нормативная база по профилактике бытового насилия и обеспечения роли женщин. В ряд системных мер вошли шаги по модернизации деятельности Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, расширен состав комиссий за счет активных представителей гражданского общества, а также функций экспертно-аналитической работы и оценки деятельности отраслевых и местных органов», - добавила она.

По ее словам, в свете реализуемой стратегии повышена ответственность Правительства за реализацию государственной семейной политики, осуществления мониторинга и системного анализа тенденций в сфере семейной политики. Соответствующие функции переданы в профильный комитет Министерства информации и общественного развития РК. Развивается институциональная основа формирования и анализа государственной семейной политики, создан центр по изучению института семьи, регулярно публикуются доклады о противодействии семейно-бытовому насилию, проводится комплекс национальных исследований при поддержке международных организаций.