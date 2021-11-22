Институт ротации директоров школ, колледжей и детсадов появился в системе образования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Институт ротации директоров школ, колледжей и детсадов появился в системе образования Казахстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правила ротации первых руководителей государственных организаций образования зарегистрированы в МЮ РК. Таким образом, в системе образования появился институт ротации директоров школ, колледжей и детских садов. В сфере образования больше десяти тысяч государственных организаций. Многие руководители имеют бессрочные трудовые договоры. Немало тех, кто в связи с этим работает в одной организации 10-15 и более лет. Разумеется, среди них есть руководители, которые знают свое дело и вносят ощутимый вклад в развитие школы, колледжа, организации дошкольного или дополнительного образования.

Но нужно признать, что есть, к примеру, директора школ, которые, занимая кресло на протяжении 10-15 лет, теряют инициативность, мотивацию и желание развиваться. Если руководитель долгие годы возглавляет одну и ту же организацию образования, это чревато снижением мотивации, отсутствием новых подходов в работе и привыканием к существующему положению вещей со всеми недостатками», - пояснил министр.

По его словам, смена организации позволяет внедрять изменения и повышать эффективность руководства.

«Если остановиться на основных положениях Правил, то можно выделить следующее. Во-первых, под ротацию попадают руководители, проработавшие в одной и той же организации образования более 4 или 7 лет. При этом первый руководитель, находящийся на занимаемой должности 4 (четыре) года со дня назначения на должность в данной организации образования, может отказаться от предложенной ротации и, соответственно, продолжить свою работу в рамках действующего трудового договора», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Однако если руководитель работает в данной организации уже более 7 лет, то он подлежит обязательной ротации.

Во-вторых, предусмотрены следующие условия проведения ротации:

– ротацию проводят управления образования областей и городов республиканского значения;

– ротация проводится в пределах одного населенного пункта;

– ротацию проводят между руководителями организаций одного типа;

– при ротации квалификационная категория первых руководителей, а значит, и получаемая доплата за нее сохраняются до истечения её срока действия.

«Для того, чтобы система ротации эффективно функционировала, и данные Правила были адекватно реализованы на местах, министерство будет вести мониторинг», - заверил глава ведомства.