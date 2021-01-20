Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Институт ответственных секретарей министерств официально упразднен в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Января 2021, 18:08
Институт ответственных секретарей министерств официально упразднен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены поправки в ряд указов Президента, предусматривающие возложение полномочий ответственных секретарей на руководителей аппаратов министерств. Об этом сообщили в Агентстве по делам государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

18 января 2021 года Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан».

«Указ был разработан в реализацию законов, принятых во исполнение поручения Президента в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года по упразднению института ответственных секретарей. Так, ранее из Конституционного закона «О Правительстве Республики Казахстан» были исключены нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей, и закреплены за руководителями аппаратов в Законе «О государственной службе». Также внесены соответствующие законодательные поправки по разграничению должностных полномочий и ответственности между руководителем аппарата и министром. В этой связи внесены соответствующие поправки в ряд указов Президента, предусматривающие возложение полномочий ответственных секретарей на руководителей аппаратов министерств», - сообщили в агентстве.

Указом также поставлены на утрату Указ «О статусе и полномочиях ответственного секретаря центрального исполнительного органа Республики Казахстан», Правила отбора в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А», Правила формирования кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А» и Правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «А».

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось, что распоряжением Президента РК ранее были освобождены от должности ответственные секретари 8 министерств.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить должности ответственных секретарей в министерствах до конца года.


Другие государственные органы   Политические реформы   Послание Президента РК-2020  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь