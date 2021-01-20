Институт ответственных секретарей министерств официально упразднен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены поправки в ряд указов Президента, предусматривающие возложение полномочий ответственных секретарей на руководителей аппаратов министерств. Об этом сообщили в Агентстве по делам государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

18 января 2021 года Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан».

«Указ был разработан в реализацию законов, принятых во исполнение поручения Президента в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года по упразднению института ответственных секретарей. Так, ранее из Конституционного закона «О Правительстве Республики Казахстан» были исключены нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей, и закреплены за руководителями аппаратов в Законе «О государственной службе». Также внесены соответствующие законодательные поправки по разграничению должностных полномочий и ответственности между руководителем аппарата и министром. В этой связи внесены соответствующие поправки в ряд указов Президента, предусматривающие возложение полномочий ответственных секретарей на руководителей аппаратов министерств», - сообщили в агентстве.

Указом также поставлены на утрату Указ «О статусе и полномочиях ответственного секретаря центрального исполнительного органа Республики Казахстан», Правила отбора в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А», Правила формирования кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А» и Правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «А».

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось, что распоряжением Президента РК ранее были освобождены от должности ответственные секретари 8 министерств.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить должности ответственных секретарей в министерствах до конца года.