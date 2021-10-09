Институт общественных инспекторов в области обращения с животными могут внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить институт общественных инспекторов в области обращения с животными. Об этом заявила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова в ходе презентации законопроекта «Об ответственном обращении с животными» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусмотрен институт общественного контроля в данной области неравнодушными гражданами и общественными организациями. Предлагается ввести понятие общественных инспекторов в области обращения с животными. Более детальный порядок проведения общественного контроля в области обращения с животными будет определяется уполномоченным органом», - сказала Алия Шалабекова.

Спикер отметила, что местные исполнительные органы наделяются компетенцией по организации информационного обеспечения деятельности приютов для животных, социальной рекламы, направленной на передачу животных владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных и информирование о необходимости биостерилизации домашних животных.

«При этом, в целях обеспечения охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического и эпизоотического благополучия, жизни и здоровья населения при невозможности создания необходимых условий для животных, владельцы и/или ответственные лица обеспечивают их биостерилизацию», - добавила Алия Шалабекова.