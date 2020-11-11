Институт надзора за рынком планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основные положения законопроекта о техническом регулировании озвучил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Бахыт Султанов, представляя законопроект о техническом регулировании, новшеством является переход от контроля субъектов к контролю объектов.

«Таким образом будет проверяться сама продукция, а не производитель или продавец. Для этого вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции с целью проведения лабораторных испытаний», - проинформировал министр в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Как сообщил Б. Султанов, в целях оперативного изъятия небезопасной продукции по результатам подтвержденных испытаний внедряется институт надзора за рынком. По его словам, это не предполагает тотального повсеместного контроля.

«Все будет отслеживаться в онлайн - режиме в информационной базе. Проверки будут осуществляться только по схеме: выявление - испытание – изъятие с рынка», - проинформировал он.

Также рассматривается совершенствование процедур оценки соответствия, оцифровка процессов сертификации и аккредитации.

«Для этого предусматривается: переход на электронные сертификаты, с последующей интеграцией с общими процессами Евразийской экономической комиссии. Закрепляется исчерпывающий круг заявителей на оценку соответствия (изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, импортер, продавец). Вводятся понятия и прописаны права «владельца» и «пользователя» сертификата. Предусматривается проведение механизма фото-видео фиксации процесса испытаний. Устанавливаются требования к наличию испытательной базы», - отметил министр.

В результате принятия данных мер, как добавил глава Минторговли, ожидается повышение достоверности результатов испытаний при сертификации на 100 %, и возможность отслеживания несертифицированной продукции.

По законопроекту, как объяснил глава ведомства, усиливается техническое регулирование в отраслях.

«Предусматривается переформатирование деятельности Экспертных советов при отраслевых государственных органах в целях качественного формирования переговорной позиции в рамках Евразийского экономического союза. Пересмотрен порядок разработки казахстанских технических регламентов. Установлен правовой механизм создания для бизнеса системы добровольной сертификации. Особое внимание уделено вопросу развития в Казахстане надлежащей лабораторной практики. Для этого национальный орган по аккредитации наделяется функциями органа мониторинга надлежащей лабораторной практике», - пояснил Бахыт Султанов.