Институт культуры Италии откроется в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан является стратегическим партнером для Италии. Об этом заявил заместитель председателя совета министров, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Культурное сотрудничество между нашими странами для нас является очень важным. Мы хотим видеть все больше казахстанцев, которые учатся в Италии. Мы также хотим видеть в Казахстане итальянских студентов. И неслучайно через несколько недель мы откроем Институт культуры Италии в Алматы, первый в регионе, который является подтверждением того, что мы намерены развивать культурную дипломатию. Мы хотим делать больше. Для нас Казахстан является стратегическим партнером, и поэтому мы дальше будем контактировать, работать вместе», - сказал Антонио Таяни по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РК Муратом Нуртлеу.

Заместитель председателя совета министров, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии также выразил удовлетворенность прошедшими переговорами.

«Наша встреча с глазу на глаз и с нашими делегациями была очень позитивной. Для нас основополагающим является укрепление политических отношений, которые уже у нас есть с этой большой и важной страной в Центральной Азии. Настолько большой, что она занимает территорию нескольких европейских стран. Мы также ценим отношения Казахстана не только к реформам, которые осуществляются внутри страны, за которыми мы следим и которые мы поддерживаем, но также чувствительность и уверенность, с которыми Казахстан двигается на международной арене в такой сложный момент», - добавил Антонио Таяни.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Италия планируют реализовать 21 индустриальный проект.