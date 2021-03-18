Институт контрактных служащих внедрят вКазахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрят институт контрактных госслужащих. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акцент при дальнейшем совершенствовании процедур отбора ( на госслужбу) будет смещен на оценку профессиональных и личностных компетенций кандидатов, в том числе с привлечением независимых экспертов», - сказал Дархан Жазыкбаев на брифинге в СЦК.

Все этапы отбора, по его словам, будут автоматизированы, что также обеспечит объективность и прозрачность рекрутинговых процессов, а также позволит осуществлять проактивный поиск кандидатов.

«Также планируется создание ассессмент-центра для оценки компетенций кандидатов на отдельные политические должности», - добавил Дархан Жазыкбаев.

Кроме того, как было отмечено, будет введен институт контрактных служащих, что позволит привлекать профессионалов со специальными знаниями на период реализации государственных инициатив и отраслевых проектов.



