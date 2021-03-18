Институт контрактных служащих внедрят вКазахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрят институт контрактных госслужащих. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Акцент при дальнейшем совершенствовании процедур отбора ( на госслужбу) будет смещен на оценку профессиональных и личностных компетенций кандидатов, в том числе с привлечением независимых экспертов», - сказал Дархан Жазыкбаев на брифинге в СЦК.
Все этапы отбора, по его словам, будут автоматизированы, что также обеспечит объективность и прозрачность рекрутинговых процессов, а также позволит осуществлять проактивный поиск кандидатов.
«Также планируется создание ассессмент-центра для оценки компетенций кандидатов на отдельные политические должности», - добавил Дархан Жазыкбаев.
Кроме того, как было отмечено, будет введен институт контрактных служащих, что позволит привлекать профессионалов со специальными знаниями на период реализации государственных инициатив и отраслевых проектов.
- Две товарные биржи признаны готовыми к торгам битумом и бензином
- Знание казахского языка будет обязательным при поступлении в Академию госуправления - АДГС
- Статус служб управления персоналом госорганов пересмотрят в Казахстане
- Когда состоится второй набор в Президентский кадровый резерв
- Практику прохождения госслужащими стажировок в международных организациях намерены ввести в РК
- За двойное гражданство уволили чиновников в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана