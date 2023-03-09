Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Институт контрактных служащих внедрят в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2023, 15:34
Институт контрактных служащих внедрят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев сообщил, что данная мера позволит привлечь к реализации отраслевых проектов профессионалов со специальным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Дархана Жазыкбаева, для реализации национальных и иных проектов предусмотрено законодательное закрепление института контрактных служащих, привлекаемых государственным органом по контракту. В концепции развития государственного управления до 2030 года после оптимизации штата государственного аппарата поставлена задача по внедрению института контрактных служащих.

«Это позволит привлечь к реализации отраслевых проектов профессионалов со специальным образованием. Срок контракта - не более одного года. Конкретные правила и порядок в отношении контрактных служащих устанавливаются соответствующим постановлением Правительства», - сказал глава Агентства на пленарном заседании Сената.

Напомним, на заседании во втором чтении принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

Дархан Жазыкбаев также отметил, что проект закона предусматривает введение ротационной выплаты.


Сенат   Другие государственные органы   Госслужба  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане