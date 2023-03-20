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Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А представил результаты еxit-poll

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Марта 2023, 00:34
Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А представил результаты еxit-poll

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Институт комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» представил результаты еxit-poll в эфире телеканала КТК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Института, было опрошено около 312 тысяч избирателей.

По итогам еxit-poll, голоса избирателей распределились следующим образом:

Партия «AMANAT» – 54,42%.

Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,21%;

Партия «Respublica» – 8,79%.

Народная партия Казахстана – 6,89%.

Партия зеленых «Байтақ» – 2,17%;

Демократическая партия «Ақ жол» – 8,21%;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4,91%.

«Против всех» проголосовали 4,4% избирателей.

Согласно результатам еxit-poll, подготовленного Институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», в Мажилис прошли 5 партий из 7.

Явка избирателей составила 55,58%.


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