АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Институт комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» представил результаты еxit-poll в эфире телеканала КТК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным Института, было опрошено около 312 тысяч избирателей.
По итогам еxit-poll, голоса избирателей распределились следующим образом:
Партия «AMANAT» – 54,42%.
Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,21%;
Партия «Respublica» – 8,79%.
Народная партия Казахстана – 6,89%.
Партия зеленых «Байтақ» – 2,17%;
Демократическая партия «Ақ жол» – 8,21%;
Общенациональная социал-демократическая партия – 4,91%.
«Против всех» проголосовали 4,4% избирателей.
Согласно результатам еxit-poll, подготовленного Институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», в Мажилис прошли 5 партий из 7.
Явка избирателей составила 55,58%.