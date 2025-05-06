Институт финансового омбудсмена появится в Казахстане

— Хотела бы обратить внимание на внедрение института финансового омбудсмена. В целом, участники рынка поддерживают это предложение и считаю, что оно будет способствовать как накоплению опыта, статистики по проблемам, так и будет обеспечивать поддержку клиентов во взаимодействии с финансовыми институтами, — отметила Бахмутова на круглом столе в Сенате.

Однако, по ее словам, необходимо, чтобы основы его деятельности и регулирования были четко прописаны, если не в отдельном законе, то по крайней мере в законе о госрегулировании.