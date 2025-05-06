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    18:40, 05 Май 2025 | GMT +5

    Институт финансового омбудсмена появится в Казахстане

    Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова высказалась о создании нового института финансового омбудсмена в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    проверка дипломов
    Фото: Kazinform

    — Хотела бы обратить внимание на внедрение института финансового омбудсмена. В целом, участники рынка поддерживают это предложение и считаю, что оно будет способствовать как накоплению опыта, статистики по проблемам, так и будет обеспечивать поддержку клиентов во взаимодействии с финансовыми институтами, — отметила Бахмутова на круглом столе в Сенате.

    Однако, по ее словам, необходимо, чтобы основы его деятельности и регулирования были четко прописаны, если не в отдельном законе, то по крайней мере в законе о госрегулировании.

    — И еще хотели бы отметить, что финансовому омбудсмену необходимо, чтобы он защищал интересы только физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью. Нам представляется это очень важным. Потому что если субъекты занимаются предпринимательской деятельностью, они принимают на себя предпринимательские риски и они должны подпадать уже другой режим — это арбитраж, арбитражный суд, но это уже не финансовый омбудсмен, — добавила глава Ассоциации.

    Теги:
    Финансы и бюджет
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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