Институт доверенного лица при мониторинге сделок хотят внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане при разработке нормативных актов предлагают проводить оценку их воздействия на конкуренцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам ревизии законодательства 2017-2020 годов исключено более 45 законодательных барьеров. Для предупреждения создания новых барьеров предлагаем при разработке нормативных актов проводить оценку воздействия на конкуренцию в рамках общей процедуры анализа регуляторного воздействия», - сказал первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» в Мажилисе.

Спикер пояснил, что это позволит государственным органам корректировать отраслевую политику с учетом ее возможного влияния на конкуренцию.

«Другим инструментом предупреждения нарушений является институт антимонопольного комплаенса. Комплаенс представляет собой не только детализацию положений конкурентного законодательства, но и проведение субъектом рынка системной работы по профилактике нарушений. С момента введения в 2017 году уже принято более 500 комплаенс-систем. В целом, данный институт себя зарекомендовал положительно, поэтому мы планируем дальнейшее расширение его применения», - отметил Рустам Ахметов.

Было также отмечено, что в соответствии с международным опытом предлагается предусмотреть скидки за нарушения законодательства о конкуренции, для лиц, внедривших и реализующих комплаенс.

«Это позволит создать дополнительные стимулы к внедрению антимонопольного комплаенса для бизнеса. Соответствующие предложения мы направили Министерству юстиции как разработчику законопроекта по внесению изменений в КоАП. Следующий инструмент - контроль за слияниями и поглощениями является одним из важных компонентов антимонопольного регулирования структуры рынка и направлен на предупреждение концентрации рыночной власти в одних руках», - подчеркнул Рустам Ахметов.

По его словам, в ходе осуществления контроля за сделками антимонопольным органом могут быть предписаны поведенческие и структурные условия, обуславливающие получение разрешения на совершение сделки.

«Как показала практика, эффективные механизмы контроля и верификации выполнения данных условий отсутствуют. В странах ОЭСР нашли решение данной проблемы, и для независимого мониторинга исполнения условий по сделкам антимонопольные органы привлекают доверенных лиц. По сути, доверенное лицо - это независимый эксперт в определенной области, который дает оценку выполнения субъектом рынка требований, предписанных антимонопольным органом. В законопроекте предлагается внедрить институт доверенного лица в Казахстане», - резюмировал Рустам Ахметов.