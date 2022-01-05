Институт банкротства физлиц в Казахстане поможет защитить граждан-должников – Асель Абен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Представительства КИСИ в г.Алматы Асель Абен прокомментировала социально-экономическую ситуацию в стране, передает МИА «Казинформ».

«Одним из требований митингующего населения в Казахстане является списание кредитов и задолженностей. В связи с пандемией и потерей доходов в 2020 году, в течение 2021 года возрос спрос на кредиты как со стороны юридических, так и физических лиц. По данным Агентства по регулированию финансового рынка, за январь-октябрь 2021 года было выдано кредитов на 16 745,5 млрд. тенге, что на 45,1% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе выдача кредитов юридическим лицам за январь-октябрь 2021 года увеличилась на 16,3%, физическим лицам – на 97,4%. Только на потребительские цели кредиты граждан по состоянию на 1 ноября 2021 года составляли 5 833,2 млрд.тг. Несмотря на то, что средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным физическим лицам выросла по сравнению с 2020 годом и составляла в октябре 2021 года 18,1%, в течение прошедшего года спрос вырос более чем на 30%. Наряду с этим увеличивается численность задолжников, так порядка 1 млн граждан имеет просроченную задолженность по банковским займам и налогам.

В критической ситуации, когда уровень задолженности увеличивается и превышает допустимые нормы, применяются различные механизмы, позволяющие более менее стабилизировать ситуацию. Так одной из мер является кредитная амнистия. Однако подобные меры применяются крайне редко, поскольку могут иметь негативные последствия – снижается уровень ответственности граждан по своим обязательствам и формируются иждивенческие настроения.

В Казахстане в 2019 году уже была проведена такая мера. Были прощены долги малоимущим слоям населения и была погашена задолженность более 500 тыс. гражданам на сумму около 115 млрд.тенге. Также было погашено штрафов и пеней 1,2 млн. граждан на сумму около 33,6 млрд.тенге.

Более цивилизованным подходом является совершенствование регуляторного и правовых механизмов, позволяющих регулировать и контролировать ситуацию в правовом поле и не допускать чрезмерного роста задолженности по кредитам и налогам. Таким шагом является создание института банкротства физических лиц в Казахстане. Это один из наиболее эффективных способов защиты граждан-должников, которые позволяют освободиться от тяжести долгов и начать все с чистого листа. Главная ценность такого института заключается в том, что он предоставляет право гражданам на защиту своих интересов перед юридическими лицами и государством. Гражданин будет вправе инициировать банкротство на любой стадии, если возникают трудности с выплатами по обязательствам. В конечном итоге институт банкротства физических лиц позволяет гражданам восстановит свою платежеспособность через процедуры реструктуризации долга или реализации имущества должника на основании решения суда.

Это необходимый и важный шаг, направленный на защиту интересов граждан, в первую очередь социально-уязвимых слоев населения», - сказала Асель Абен.