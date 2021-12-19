+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Инсталляцию итальянской художницы установили в «Астана Опера»

19 Декабря 2021 18:18
Поделиться:
Инсталляцию итальянской художницы установили в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Италии в Республике Казахстан передало руководству театра «Астана Опера» инсталляцию современного художника Луизы Валентини «Розу» в рамках акции «Музей без границ» для демонстрации казахстанским любителям театрального искусства. Дружественная акция посвящена 30-летию Независимости нашей страны, а произведение искусства несет в себе большой символический смысл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Новости по теме
Мюзикл с хитами независимого Казахстана прозвучал в честь Дня Независиомсти
Более 110 млрд тенге выделили на развитие культуры ВКО за 30 лет Димаш Кудайберген призвал казахстанцев проголосовать за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы Junior Eurovision 2021: казахстанцев призывают поддержать Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы

По словам посла Италии в Республике Казахстан Марко Альберти, таким образом они поздравляют наш народ с важным историческим событием и выражают свое уважение юбилею Независимости страны.

Инсталляция создана итальянской художницей Луизой Валентини, которая живет и работает в Турине и в настоящее время является профессором декоративной скульптуры в Accademia Albertina, Академии изящных искусств Турина.

«Роза на языке цветов обозначает не только любовь и страсть, но также восхищение и уважение. Именно по этой причине артистам после выступления преподносят букеты и корзины с этими прекрасными цветами, – сказал посол. – Кроме того, розы требуют заботы о них, точно также, как отношения между странами и между людьми»

Как отметил Марко Альберти, «Астана Опера» неслучайно был выбран для размещения предмета искусства, поскольку театр является храмом культуры, а также очень напоминает Италию: музыкой, оперой, архитектурой, акустикой.

«Мы верим, что Казахстан и Италия могут укреплять свои отношения посредством культуры, так как именно она представляет собой очень важный элемент идентичности, а также является одной из главных составляющих в отношениях между странами», – сказал М.Альберти.

Кроме «Астана Опера», посольство Италии выставило еще два произведения известного итальянского мастера в Национальном музее Республики Казахстан и в Қазақконцерте имени Розы Баглановой.

Арт-объекты Луизы Валентини, которая в своем творчестве вдохновляется красотой природы, были специально доставлены из Италии.

«Мы выбрали именно произведения современного искусства, чтобы подчеркнуть важность обретения независимости и устремлённость вашей страны в будуще»е, – подчеркнул посол Италии в Казахстане.

Стоит отметить, что насладиться красотой инсталляции, размещенной в фойе театра, сможет каждый гость, посетивший «Астана Опера».


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Культура   #Италия   #Астана Опера  
Поделиться:
Новости по теме
Мюзикл с хитами независимого Казахстана прозвучал в честь Дня Независиомсти
Более 110 млрд тенге выделили на развитие культуры ВКО за 30 лет
Димаш Кудайберген призвал казахстанцев проголосовать за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы
Junior Eurovision 2021: казахстанцев призывают поддержать Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы
Популярное
1 Зажатую в автомашине женщину спасли в Акмолинской области
2 Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане
3 Шторм ожидается на большей части Казахстана 19 декабря
4 440 человек заболели коронавирусом в Казахстане
5 Новые кадровые назначения в РК за неделю
6 Данияр Елеусинов вошел в историю после завоевания титула чемпиона мира
Читайте также
12 побед казахстанцев в 13 боях - итоги вечера бокса в Нур-Султане
Казахстанский супертяж-нокаутер после победы в Нур-Султане проведет бой в США
Зажатую в автомашине женщину спасли в Акмолинской области
Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане
Шторм ожидается на большей части Казахстана 19 декабря
440 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Новые кадровые назначения в РК за неделю
Данияр Елеусинов вошел в историю после завоевания титула чемпиона мира
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив