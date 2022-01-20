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Instagram введет платную подписку

20 Января 2022 09:45
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Instagram введет платную подписку

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Американская социальная сеть Instagram вводит возможность создания платных подписок, чтобы блогеры могли более эффективно монетизировать свой контент. Об этом сообщил в среду глава соцсети Адам Моссери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«На этой неделе мы запускаем первую версию подписок в Instagram, <...> чтобы создатели контента могли зарабатывать на жизнь. Важно, чтобы они могли делать это предсказуемо, и подписки - это один из лучших это осуществить», - сказал он.

С помощью новой платной функции блогеры смогут разделять аудиторию и делать прямые эфиры, посты и короткие видеоролики только для тех, кто оформил на них платную подписку. Помимо этого, социальная сеть будет выделять для создателей контента комментарии их платных подписчиков специальным значком. Новая функция первоначально будет тестироваться на территории США.

Instagram - это приложение с элементами социальной сети, предназначенное для публикации и оценки фотографий, изображений и видеороликов. С 2012 года принадлежит американской компании Facebook, которая недавно была переименована в Meta. В 2020 году мобильное приложение соцсети стало одним из самых популярных в мире.

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