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Инспекторы патрульной полиции Алматы и Алматинской области подозреваются в получении взяток

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Июня 2023, 09:02
Инспекторы патрульной полиции Алматы и Алматинской области подозреваются в получении взяток

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении 7 сотрудников патрульной полиции по г. Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

Они подозреваются в неоднократном получении взяток. Незаконное денежное вознаграждение полицейские получали за непривлечение к административной ответственности граждан, нарушивших правила дорожного движения.

Кроме того, инспекторы обманным путем завладели деньгами граждан, фактически не совершавших правонарушений на дорогах.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


Алматы   Алматинская область   МВД РК   Борьба с коррупцией  
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