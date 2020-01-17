Инспекторов по делам несовершеннолетних не хватает в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области дефицит инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом заявил на заседании акимата при подведении итогов за прошлый год начальник департамента полиции Марат Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потребность в дополнительной штатной численности инспекторов по делам несовершеннолетних – 91 единица, в том числе 70 школьных инспекторов», - сказал М.Тулебаев.

Тем не менее, дефицит кадров не мешает полицейским проводить качественную профилактическую работу с подростками.

«На протяжении последних лет сохраняем динамику снижения преступлений среди несовершеннолетних и противоправных деяний в отношении них. В 2015 году таких преступлений было 93, в 2019-м – 37», - проинформировал М.Тулебаев.

По его словам, в целом криминогенная ситуация на территории области стабильная. За прошлый год зарегистрировано 6382 уголовных правонарушения против 6889 в 2018 году. Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах и группой лиц. Стало меньше убийств, вымогательств, разбоев, грабежей и хулиганств.

«Отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений. Прежде всего, это связано с изменениями в действующем законодательстве в части ужесточения ответственности за ряд преступлений. Соответственно число таких тяжких преступлений выросло в разы», - объяснил М.Тулебаев.

В департаменте полиции предполагают, что в связи с последними изменениями в действующем законодательстве, тенденция роста тяжких преступлений сохранится и в этом году.