Инспекторам труда хотят предоставить больше полномочий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов заявил о необходимости чаще проводить проверки на предприятиях на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из проблем – государственные инспекторы труда. Дело в том, что эти сотрудники были выведены к местным акиматам. Их количество уменьшилось», - сообщил Биржан Нурымбетов на встрече по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в Сенате.

По его словам, инспекторов труда по Казахстану сегодня насчитывается всего 260 человек.

«С учетом этого по Предпринимательскому кодексу очень много ограничений в деятельности государственных инспекторов труда, которые не могут проводить внеплановые проверки. То есть в течение года инспектор труда не сможет проверить одно и тоже предприятие. Лишь один раз в пять лет», - отметил министр.

С учетом этого, Минтруда вносит изменение в положение, которое находится на рассмотрении в Парламенте, чтобы государственные инспектора могли проводить профилактические проверки на предприятиях каждый год.