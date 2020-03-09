Инспектор СОБР Айнагуль Байжигитова: Счастье – в спокойствии в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инспектор Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Департамента полиции города Нур-Султана Айнагуль Байжигитова уже больше десяти лет посвятила службе. Мама двоих детей и любимая супруга рассказала, есть ли трудности в ее работе и как она справляется со всеми вызовами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айнагуль Байжигитова родилась в 1986 году. В беседе с корреспондентом она поделилась, почему выбрала профессию именно в рядах полиции.

«Мой выбор был осознанным. Мои родители с раннего детства заложили тот фундамент, на котором сейчас держится мое чувство долга и ответственности перед страной. Как бы пафосно это ни звучало, я с самого детства слышала от своего отца такие слова как: «не обижать человечество», «разум всегда победит». Я целенаправленно поступила в Омский государственный педагогический университет на специальность «Юриспруденция». Сама родилась в селе Тихвинке Павлоградского района Омской области. По окончании университета приехала в Казахстан, вернулась на историческую Родину, получила гражданство», - рассказывает Айнагуль Байжигитова.

Айнагуль поступила в полк полиции МВД РК по охране дипломатических представительств и десять лет проработала там. Служа в полку, Айнагуль была номинирована на звание лучшего полицейского, участвовала в различных спортивных соревнованиях (дартс, стрельба, футбол, лыжные гонки) и всегда занимала призовые места.

«Кроме мечты, которая была заложена в детстве, я всегда дружила со спортом. А полюбила спорт благодаря своему тренеру Александру Васильевичу. Я занималась баскетболом и получила первый разряд по данному виду спорта. Также являюсь кандидатом в мастера спорта», - поделилась А. Байжигитова.

С прошлого года Айнагуль Байжигитова трудится в подразделении СОБР (специальный отряд быстрого реагирования).

На вопрос, что бы она посоветовала девушкам, которые хотят работать в полиции, инспектор СОБР ответила так:

«В первую очередь, выбор зависит от воспитания и от того, какие цели ставит для себя девушка. Моя мама - передовой работник, долгое время работала в бухгалтерии. В то время давали путевки в санатории, поэтому она часто выезжала. Так получилось, что моим воспитанием занимался отец. Я, наверное, раньше предпочитала выходить с папой на улицу, чем заниматься домашними делами. Характер, который воспитал во мне папа – мужественность, ответственность и трудолюбие. Поэтому девушка, которая хочет поступить в ряды полиции, должна быть ответственной».

Инспектор также ответила, что ей запоминается больше всего в своей нынешней работе.

«Запоминается хорошее и внимательное отношение руководства к сотрудницам. Дружелюбный и позитивный коллектив. В целом, запоминающихся историй много. Специальный отряд быстрого реагирования – очень ответственный участок работы, когда в первые минуты решаются вопросы безопасности страны и населения в целом. Чтобы работа получалась, нужна хорошая подготовка, устойчивый психологически климат в коллективе», - считает она.

Айнагуль мама двоих детей. Трудно ли совмещать работу и семью?

«Когда человек физически и морально подготовленный, трудности не возникают. Единственное, иногда не хватает времени на домашние дела – заботу о детях. Мы стараемся даже после вечерней работы уделять внимание семье и детям. Супруг мне помогает и всегда поддерживает, и родители тоже. Я убеждена, что счастье каждого гражданина – в спокойствии в стране. Я буду работать, пока существует СОБР», - подчеркнула Айнагуль Байжигитова.